“Here”.. الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024م

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن تفاصيل إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط، وهي إحدى أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب، حيث أدى الطلاب الامتحانات خلال الأيام الأخيرة، وذلك وفقاً للجدول الامتحاني الذي كشفت عنه الجهات المختصة، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق وموعد إعلان النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط لنصف العام 2024 في العراق بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت. النقر على قسم “نتائج الامتحانات” على الصفحة الرئيسية للموقع. تحديد أيقونة استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط. اختيار الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2024. اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. إدخال الرقم الامتحاني للطالب. النقر على زر “استعلام”. ستظهر فورًا جميع تفاصيل النتائج بالدرجات على الموقع.

بهذه الطريقة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط لنصف العام بسهولة ويسر.

موعد إعلان نتيجة الثالث المتوسط في العراق

لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2024، فالطلاب قد أدوا امتحانات نصف العام خلال الفترة من 21 يناير إلى 31 يناير، ومن ثم بدأت إجازة نصف العام في 1 فبراير، ولكن لم يتم الإعلان عن النتائج بعد، مما يجعل الطلاب وأولياء الأمور في حالة انتظار وترقب، ومن المتوقع أن تُعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن النتائج في الفترة المقبلة بعد اكتمال عملية تصحيح ومراجعة الامتحانات بشكل جيد.