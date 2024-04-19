يا شرطة حرامي سرق لولو||تردد قناة وناسة بيبي للاطفال 2024 wanasah على النايل سات والعرب سات

قناة وناسة هي قناة فضائية ترفيهية موجهة للأطفال، حيث تقدم محتوى متنوع مثل الأغاني، البرامج التعليمية، والعديد من الأعمال الكرتونية ذات الطابع التربوي، انطلقت القناة في عام 2018 وسرعان ما حققت شعبية كبيرة بين المشاهدين وتجاوزت مشاهداتها الملايين، لكي تستمتعوا بمزيج من الترفيه والتعلم لأطفالكم يجب عليكم تكملة هذا المقال وعبر اسرة موقعنا البديل سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو تردد قناة وناسة.

تردد قناة وناسة

تقوم قناة وناسة بيبي بتوفير محتوى مخصص للأطفال ذو جودة عالية يساعد في تحفيز عقولهم ونمو مهاراتهم الحسية والفكرية وتفاعلهم مع ما يجري حولهم، حيث تعمل القناة على بث محتواها على مدار اليوم بصورة مجانية وتعرض برامج تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للأطفال، وتعرض على شاشتها مغامرات لولو والأناشيد الخاصة بها في زمن التقنية الذي نعيشه اليوم، والذي أدى إلى تزايد انشغال الأطفال بأجهزة الموبايل، وتوجه اهتمامهم نحو محتويات قد تكون غير مناسبة لأعمارهم، تأتي قناة وناسة لتقدم خيارًا مبدعًا يشمل مواضيع متنوعة ويهدف إلى إرشاد الأطفال نحو المبادئ والقيم الصالحة لهم.

تردد قناة وناسة بيبي علي النايل سات

القمر الصناعي لتردد قناة وناسة:نايل سات.

تردد قناة وناسة بيبي الجديدة هو: 11470.

معدل ترميز قناة وناسة بيبي هو: 27500.

معامل تصحيح قناة وناسة بيبي هو: 4/3.

الاستقطاب قناة وناس بيبي هو: عمودي.

جودة قناة وناسة بيبي هو: HD.

تردد قناة وناسه بيبي علي العرب سات