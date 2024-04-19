أول مرة تعرفيها.. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ في البيت قبل شم النسيم 2024

الفسيخ هو نوع من أنواع الأسماك المملحة، وهو مأكول شهير في مصر منذ العصور القديمة، يعتبر تناول الفسيخ تقليدًا شائعًا في المناسبات الخاصة، حيث يفضل تناوله خاصة في أيام عيد الفطر المبارك وأيام شم النسيم، ويظل محافظون على هذا التقليد حتى الآن، يتميز الفسيخ بمذاق فريد يجذب الكثيرين، ويُعد من الأطعمة الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أول أيام عيد الفطر المبارك.

طريقة جديدة لتقديم الفسيخ

يتم تحضير الفسيخ بطرق متعددة ومتنوعة، تشمل عملية تمليح سمك البوري وتركه للنضج في ملح البحر لفترة من الزمن، وقد يتم تقديمه مع مختلف الأطباق المرافقة والصلصات التي تعزز طعمه، ويتم إحضار المكونات التالية:

2 قطعة من الفسيخ.

2 بصل أحمر، مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

2 طماطم، مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

حزمة من البصل الأخضر، مقطعة إلى حلقات.

كوب من عصير الليمون.

كوب من الطحينة.

زيت للقلي.

كمون.

شطة (حسب الرغبة والتحمل).

طريقة تحضير بيوريه الفسيخ

تتضمن طريقة تحضير بيوريه الفسيخ خطوات بسيطة للحصول على خليط لذيذ ومتجانس. ها هي الخطوات بالتفصيل: