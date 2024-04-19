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“هااام وعاااجل” وزارة التعليم المصرية تكشف عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق لوزارة التربية والتعليم
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، وضحت وزارة التعليم المواصفات الأساسية التي يتضمنها النظام الخاص بالامتحانات للطلبة عبر صفحتها الرسمية، كما أشارت إلى الجدول الرسمي لأداء الامتحانات لجميع الأقسام سواء العلمية أو الأدبية بكافة المحافظات المصرية.
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024
قال رضا حجازى وهو الوزير الموقر للتربية والتعليم بتوضيح مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث صرح أن النظام سيتماشى بنفس الأسلوب والمواصفات التي شملها العام الماضى بنسبة تصل إلى “85%” وهو أختيار متعدد ونسبة “15% مقالي”، كما أشار تشكيل لجان من أعلى الأساتذه ليعتمدوا نموذج الإجابة فالهدف منه هو ضمان وتكافؤ حصول الطالب على حقه.
جدول امتحانات الثانوية العامة
وضحت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي، وقد بينت ذلك بعدما كثرة الشائعات حول تعديله وقد جاء الجدول كالآتي:
- أول يوم لآداء الامتحان يوم 22 يونيو: اختبار مادة اللغة العربية.
- أما عن اليوم الثاني 25 يونيو: اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية.
- بينما كان اليوم الثالث 29 يونيو: اختبار مادة الفيزياء لشعبة علمي، والتاريخ لشعبة أدبي.
- تستكمل اداء الامتحان يوم 2 يوليو: اختبار اللغة الأجنبية الأولى.
- كما يتم اداء اختبارات يوم 6 يوليو: اختبار مادة الكيمياء لشعبة علمي، والجغرافيا لشعبة أدبي.
- 10 يوليو: اختبار الجيولوجيا ومادة العلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لشعبة أدبي.
- التفاضل والتكامل (علمي رياضة) يوم 13 يوليو.
- يتم اداء الامتحانات لكل من الأحياء والاستتيكا واختبار الفلسفة يوم 17 يوليو.
- اليوم الآخير هو يوم 20 يوليو الديناميكا لشعبة علمي رياضة.