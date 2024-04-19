“هااام وعاااجل” وزارة التعليم المصرية تكشف عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق لوزارة التربية والتعليم

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، وضحت وزارة التعليم المواصفات الأساسية التي يتضمنها النظام الخاص بالامتحانات للطلبة عبر صفحتها الرسمية، كما أشارت إلى الجدول الرسمي لأداء الامتحانات لجميع الأقسام سواء العلمية أو الأدبية بكافة المحافظات المصرية.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

قال رضا حجازى وهو الوزير الموقر للتربية والتعليم بتوضيح مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث صرح أن النظام سيتماشى بنفس الأسلوب والمواصفات التي شملها العام الماضى بنسبة تصل إلى “85%” وهو أختيار متعدد ونسبة “15% مقالي”، كما أشار تشكيل لجان من أعلى الأساتذه ليعتمدوا نموذج الإجابة فالهدف منه هو ضمان وتكافؤ حصول الطالب على حقه.

جدول امتحانات الثانوية العامة

وضحت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي، وقد بينت ذلك بعدما كثرة الشائعات حول تعديله وقد جاء الجدول كالآتي: