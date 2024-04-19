“أعرف جدولك واستعد للامتحانات” موعد امتحانات الترم الثانى للشهادة الاعدادية 2024 لجميع المحافظات

جدول امتحانات الترم الثاني لطلاب الشهادة، يبحث الكثير من الطلاب عن الجدول الذي يتم من خلاله الانتهاء من كل الاختبارات في الفصل الدراسي الثاني، فهو يجعل الطلاب يستعدون للمذاكرة جيدًا ومعرفة موعد الانتهاء من تأدية الاختبارات على أكمل وجه، وبالتالي فإنهم يبحثون دومًا عن جدول الاختبارات للانتهاء منها على خير.

جدول امتحانات الترم الثاني لطلاب الشهادة

يمكنك الآن الحصول على جدول امتحانات الترم الثاني لطلاب الشهادة الاعدادية الذي من خلاله سوف ينتهي الطلاب من هذه المرحلة والانتقال إلى مرحلة الثانوية العامة، وتعتبر مرحلة الشهادة الإعدادية مهمة جدًّا لأنها تحدد مصير الطلاب في مرحلة الثانوية.

فيبدأ الطلاب بالبحث عن مواعيد الاختبارات للفصل الدراسي الثاني لشهادات النقل كلها والشهادة الإعدادية على وجه التحديد لعام 2023 – 2024م لذلك تم الإعلان عن جدول الاختبارات حيث ستكون بدايتها يوم 18 مايو لعام 2024 لكل طلاب الشهادة الإعدادية.

تفاصيل جدول اختبارات الشهادة الإعدادية

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم المصرية عن تفاصيل جدول اختبارات الشهادة الإعدادية، حيث يعرف الطلاب من خلاله موعد اداء امتحان كل مادة والفتره الزمنية لها ليشمل الجدول الآتي: