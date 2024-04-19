الكويتي بكام.. سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 19-4-2024 في جميع البنوك والسوق السوداء

سعر الدينار الكويتي مقبال الجنية المصري، هو موضوع يبحث عنه الكثير من الناس على جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصدر البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، فالجدير بالذكر أن أسعار العملات في مصر تشغل بال المواطنين مما يجعلهم يتساءلون عنها يومياً نظراً لتغير قيمتها، فسوف نوضح لكم جميع الأسعار فتابعونا.

سعر الدينار الكويتي مقبال الجنية المصري

الآن إليكم سعر الدينار الكويتي مقبال الجنية المصري في جميع البنوك المصرية:

أدرج البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي بنحو 99.84 جنيها للمشتريات و100.8 جنيها للبيع.

في البنك المركزي المصري بلغت قيمة الدينار الكويتي نحو 101 جنيه للبيع و100.6 جنيه للشراء.

سجل الدينار في بنك أجريكول 102.98 جنيه للبيع، و95.51 جنيه للشراء.

في بنك القاهرة بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 99.84 جنيه للشراء و100.8 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي بشكل ملحوظ مسجلا 98.09 جنيه للشراء و100.65 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان استقرت أسعار الشراء الي 96.99 وعند البيع يبلغ سعره و100.75 جنية.

في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 97.30 جنيها عند الشراء و101 جنيها عند البيع.

سجل الدينار الكويتي 99.84 جنيه للشراء و100.8 جنيه للبيع في بنك مصر.

أسعار العملات الأخرى

أعلن البنك المركزي صباح اليوم عن أسعار العملات الأخرى في البنوك المصرية لتكن كالآتي: