اعمل حسابك امتى وألحق غير توقيت ساعتك!! موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

يبحث الكثير من المواطنين في مصر خلال الأيام الاخيرة الماضية عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي حيث أعلنت رئاسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي أن سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة خلال شهر أبريل 2024 والتي توافق يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة ، ومن الجدير بالذكر أن يتم تطويل عدد ساعات النهار ، وذلك لتخفيف استهلاك والوقود والكهرباء وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد تطبيق التوقيت الصيفي.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يوم الخميس الأخير من شهر أبريل الجاري والموافق 25 أبريل 2024 ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة ، ومن الجدير بالذكر أنه هذا العام هو العام الثاني عل التوالي بعودة العمل بالتوقيت الصيفي حيث بدأ العمل بالتوقيت الصيفي منذ عام 2023 الماضي بعد انقطاع دام العديد من الأعوام في مصر.

ما فائدة العمل بالتوقيت الصيفي؟

تعمل الكثير من دول العالم بالتوقيت الصيفي وذلك لترشيد استهلاك الوقود والحد من استخدام الكهرباء وذلك طوال ساعات النهار التي لا يكون المواطنين الحاجة إلى إضاءة الأنوار في البيوت أو الشوارع أو غير ذلك ، ومن الجدير بالذكر أن التوقيت الصيفي يستمر حتى يوم الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر والموافق 28 أكتوبر 2024 ، وقد انقطع العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لمدة سبع سنوات متتالية حتى تمت العودة للعمل بالتوقيت الصيفي في العام الماضي 2023.