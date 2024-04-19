النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2025 والأندية المشاركة “أكثر من 32 فريق على مستوى القارات”

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2025 والاندية المشاركة حيث تقام البطولة بنظامها الجديد مشابهة لبطولة كأس العالم للقارات ، ويشارك في البطولة 32 فريقا ، وسوف تقام البطولة مرة كل 4 سنوات ، وهذا النظام عكس نظام البطولة الحالي والذي يقام كل عام ويشارك في النظام الحالي 7 أندية فقط مقسمة على جميع قارات العالم ، وخلال السطور التالية نكشف عن جميع التغيرات الجديدة لنظام كأس العالم للأندية 2025.

النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2025 والأندية المشاركة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نظام بطولة كأس العالم للأندية في ثوبه الجديد حيث يشارك في البطولة 32 فريق 6 أندية قارية بالاضافة إلى الفريق بطل البدل المستضيف للبطولة ، وسيتم تقسيم الفرق في البطولة على ثمانية مجموعات كل مجموعة مكونة من 4 فرق ، ويتأهل الفرقين صاحب المركز الأول والثاني فقط إلى دور الستة عشر ، وبعدها يبدأ دور الثمانية ويخرج الفريق المهزوم من نتيجة المباراة الواحدة وحتى الوصول إلى المباراة النهائية.

يشارك من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 12 فريق.

يشارك من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 4 أندية.

يشارك من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 4 أندية.

يشارك من اتحاد أمريكا الجنوبية 6 أندية.

يشارك من اتحاد أمريكا الشمالية 4 أندية.

يشارك فريق البطل في البلد المستضيف للبطولة.

موعد بداية كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن بداية كأس العالم للأندية في الفترة بين الخامس عشر من يونيو 2025 وحتى الثالث عشر من شهر يوليو 2024 وتقوم الولايات المتحدة الامريكية بتنظيم بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأول في التاريخ ، وستضم البطولة 32 فريقا لأول مرة.