“كلها أيام وتقبض” موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 وخطوات الاستعلام عن المعاش بعد الزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات مايو 2024، قامت الدولة المصرية بالإعلان عن موعد صرف المعاشات وذلك بعد انتهاء مدة إجازة العيد بأسبوعين، وذلك بعدما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن الزيادة الثالثة التي تصل قيمتها إلى 15%، مما يساعد التوازن الاجتماعي للطبقة الخاصة لمحدودي الدخل.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

تم تحديد موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 حيث حدد بحسب التصريحات التي قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتكن أول أيام الصرف يوم الأربعاء الذي يوافق “1 من مايو 2024م”.

كما قامت الهيئة القومية للتأمينات بوضع طريقة الاستعلام عن صرف معاشات شهر مايو 2024، عبر الموقع الرسمي لها لتكن الخطوات فيما يلي:

اولا قم بزيارة الموقع الرسمي لـ هيئة التأمينات الاجتماعية مباشرة من خلال الرابط. كما يجب أن تقوم بالتسجيل من خلال القيام بكتابة الاسم وكلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً. قم بالنقر على خانة الاستعلام عن المبلغ الاساسي للمعاش وإدخال جميع البيانات التي ستطلب منك للاستعلام.

ما هي شروط اللازمة لاستحقاق المعاش ومن يمكنه صرف المعاش بعد وفاة الشخص؟

يمكن للفرد القيام بالحصول على المعاش وذلك بناءاً على ما جاء في المادة رقم “148 لعام 2019″، فقد صدر القرار من “مجلس النواب”حيث قام بتوضيح بعض الحالات التي يتم صرف المعاش وهي كالآتي: