“سماعات خارجية ستيريو تقدم صوت عالي الجودة”.. سعر ومواصفات Samsung Galaxy A55 وبسعر خيالي

تزامنًا مع إعلان شركة سامسونج عن اصدارها هاتف سامسونج الجديد جالاكسي A55، ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من المواطنين خاصة من الفئة المتوسطة عن مواصفات Samsung Galaxy A55، حيث أن هذا الهاتف يمكن المستخدم من مجموعة كبيرة من المزايا، التي نوضحها خلال السطور التالية عبر مقالنا الإخباري البديل.

مواصفات Samsung Galaxy A55

يتميز هاتف Samsung Galaxy A55 بوجود شاشة أموليد بمعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية بحجم مميز، ومجموعة أخرى من المواصفات سوف نذكرها خلال السطور التالية:

المواصفات التفاصيل الشاشة تأتي الشاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.6 بوصة ومعدل تحديث 120 هيرتز. الكاميرا الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل. وتأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية على النحو التالي: الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل تدعم المثبت البصري. الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بيكسل مخصصة لتصوير الزوايا الواسعة. الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل من نوع ماكرو. المعالج يأتي الهاتف بمعالج من شركة سامسونج وهو Exynos 1480 وهو معالج ثماني النواة يدعم تكنولوجيا 4 نانو.

أبرز مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي A55

الوان سامسونج A55: الأزرق – الأسود – البنفسج – الأصفر. هذا الجهاز هو خليفة سامسونج A54 .

ابعاد العرض 19.5:9 كما تستحوذ الشاشة على حوالي 86% من الواجهة الأمامية.

تركيب شريحتين اتصال مقاس نانو كما يدعم شبكات اتصال الجيل الرابع والخامس.

بالإضافة إلى ذلك تستطيع تركيب كارت ميموري بدل الشريحة الثانية لزيادة مساحة التخزين.

معدل التحديث 120 هرتز تجربة أكثر سلاسة كما يصل السطوع إلى 1000 نتس.

الذاكرة الداخلية بسعة 128/256 جيجابايت بينما الذاكرة العشوائية بسعة 8/12 جيجابايت.

بصمة الأصبع مدمجة اسفل الشاشة كما يدعم الجوال تقنية التعرف على الوجه من الكاميرا.

يدعم شبكات الواي فاي – تقنية البلوتوث – واي فاي مباشر – نقطة الإتصال – التثبيت الإلكتروني.

يمتلك الجوال سماعات خارجية ستيريو ليقدم لك تجربة صوتية أفضل من سماعة واحدة.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A55

يتميز الهاتف بالعديد من المزايا التي تمكن المستخدم من التمتع بها كما يلي:

نظام كاميرات ممتاز سواء الكاميرا الخلفية أو الأمامية.

ذاكرة داخلية 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام.

سماعات خارجية ستيريو تقدم صوت عالي الجودة.

شاشة سوبر اموليد ممتازة 6.6″ FHD 120Hz.

تصميم سامسونج الأنيق مع خامات تصنيع فخمة.

معالج إكسينوس 1480 يقدم اداء جيد جداً مع واجهة سامسونج الجديدة.

مقاومة الماء والغبار IP67 + طبقة حماية من جوريلا.

أحدث نظام تشغيل ودعم لمدة أربع سنوات من التحديثات.

اسعار موبايل سامسونج جالكسي A55

تختلف اسعار موبايل سامسونج جلاكسي الجديد حسب كل دوله، حيث ان سعر موبايل سامسونج جالكسيA55 في مصر بقيمه 19900 جنيها، وقيمة الهاتف في السعودية بقيمة 1550 ريال سعودي، وفي الجزائر بقيمة 60 الف دينار.