بشائر الخير هلت.. الكشف الرسمي وصل.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي إبريل 2024 بالزيادة الجديدة

في إبريل 2024، احتلت كلمات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي قمة محركات البحث الشهيرة خلال الساعات الأخيرة، يسعى ملايين المصريين المستفيدين من معاش وزارة التضامن إلى معرفة موعد صرف هذا المعاش وطريقة التسجيل فيه، وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أن برنامج تكافل وكرامة هو برنامج تحويلات نقدية مشروط أطلقته الوزارة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي ويخدم فئة كبيرة من المجتمع المصري.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لهذا الشهر

تم الإعلان عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر إبريل 2024 من قبل نيفين القباج في تصريحات سابقة لها، وأشارت إلى أنه بدأ بالفعل مع عودة الموظفين من إجازة عيد الفطر، حيث يمكن الآن الاستعلام عنه بالرقم القومي عبر زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي واتباع الخطوات المطلوبة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي إبريل 2024

يمكنك الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر إبريل 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

. انقر على أيقونة “استعلام عن نتيجتك”.

قم بإدخال الرقم القومي بدقة.

انقر على أيقونة “الاستعلام”.

ستظهر لك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة في غضون ثوان.

شروط التقديم في تكافل وكرامة

وزارة التضامن كشفت عن شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة عبر موقعها الرسمي، حيث وضحت أن الأشخاص المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة يجب أن يستوفوا الشروط التالية:

عدم العمل بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه. عدم استلام معاش تأميني. وجود أبناء في الأسرة بين سن 6 و 18 عاماً في مراحل التعليم المختلفة. تجاوز المصاريف التعليمية للأطفال 3000 جنيه. الإصابة بحالة صحية تمنع العمل أو الحجز.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة معاش تكافل وكرامة ارتفعت بنسبة 15% في منتصف شهر مارس الماضي، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة زيادة سقف الحماية الاجتماعية.