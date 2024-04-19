اقتصاد

هتكسب أضعاف الفلوس اللي معاك في شهر واحدة بس .. مع أفضل 6 شهادات جديدة في البنوك المصرية 2024

صورة Gehad hussin Gehad hussinمنذ 9 ثواني
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يسأل العديد من الناس في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن افضل ست شهادات جديدة في البنوك المصرية حيث ان عدد كبير جدا من المصريين يهتمون بالاستثمار داخل البنوك وقامت عدة بنوك في مصر بالإعلان عن توفير بعض شهادات الادخار والإستثمار المتنوعة وهذه الشهادات التي تم الإعلان عنها تتميز عائدات مجزية منها الثانوي ومنها الشهري ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على أفضل ست شهادات جديدة تم الإعلان عنها من قبل البنوك المصرية تابعوا معي.

أفضل 6 شهادات جديدة في البنوك المصرية

تابعوا معي نقاط التالية للاطلاع على أفضل ست شهادات جدد تم الإعلان عنهم من قبل البنوك المصريه بجميع تفاصيلها:

  • شهادة البنك الاهلي: شهادة البنك الأهلي هي تأتي لمدة ثلاث سنوات حيث ان العائد السنوي لها يبلغ 30% في أول سنة ويبلغ 25% في ثاني سنة ويبلغ 20% في ثالث سنه حيث ان ذلك العائد يتراجع إلى 19% وفقا لدورية الصرف المتنوعة ويبلغ الحد الادنى لشراء هذه الشهاده 1000 جنيه.
  • شهادة بنك مصر الادخارية: تأتي هذه الشهادة بمدة استثمار ثلاث سنوات ويتم تحقيق عائد لها يصل الى 30% لأول سنة و 25% لثاني سنة و 20% لثاني السنة مع انخفاض 19% والحد الادنى لشرائها 1000 جنيه.
  • بنك قطر الوطني QNB: مدة شهادته ثلاث سنوات بعائد 20% حيث انه يمكن الاستفادة لجميع المستثمرين على هيئة دفعات متنوعة وحد ادنى لشراء هذه الشهادة 1000 جنيه.
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صورة Gehad hussin Gehad hussinمنذ 9 ثواني
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