اقتصاد
هتكسب أضعاف الفلوس اللي معاك في شهر واحدة بس .. مع أفضل 6 شهادات جديدة في البنوك المصرية 2024
يسأل العديد من الناس في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن افضل ست شهادات جديدة في البنوك المصرية حيث ان عدد كبير جدا من المصريين يهتمون بالاستثمار داخل البنوك وقامت عدة بنوك في مصر بالإعلان عن توفير بعض شهادات الادخار والإستثمار المتنوعة وهذه الشهادات التي تم الإعلان عنها تتميز عائدات مجزية منها الثانوي ومنها الشهري ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على أفضل ست شهادات جديدة تم الإعلان عنها من قبل البنوك المصرية تابعوا معي.
أفضل 6 شهادات جديدة في البنوك المصرية
تابعوا معي نقاط التالية للاطلاع على أفضل ست شهادات جدد تم الإعلان عنهم من قبل البنوك المصريه بجميع تفاصيلها:
- شهادة البنك الاهلي: شهادة البنك الأهلي هي تأتي لمدة ثلاث سنوات حيث ان العائد السنوي لها يبلغ 30% في أول سنة ويبلغ 25% في ثاني سنة ويبلغ 20% في ثالث سنه حيث ان ذلك العائد يتراجع إلى 19% وفقا لدورية الصرف المتنوعة ويبلغ الحد الادنى لشراء هذه الشهاده 1000 جنيه.
- شهادة بنك مصر الادخارية: تأتي هذه الشهادة بمدة استثمار ثلاث سنوات ويتم تحقيق عائد لها يصل الى 30% لأول سنة و 25% لثاني سنة و 20% لثاني السنة مع انخفاض 19% والحد الادنى لشرائها 1000 جنيه.
- بنك قطر الوطني QNB: مدة شهادته ثلاث سنوات بعائد 20% حيث انه يمكن الاستفادة لجميع المستثمرين على هيئة دفعات متنوعة وحد ادنى لشراء هذه الشهادة 1000 جنيه.