الفيفا تُعلن عن موعد مباراة الاهلي القادمة أمام مازيمبي 2024 في دوري أبطال أوروبا

يبحث الكثير من جماهير القلعة الحمراء عن موعد مباراة الاهلي القادمة أمام مازيمبي وذلك في بطولة دوري أبطال أفريقيا ومن المحدد أن تقام المباراة يوم السبت القادم الموافق 20 أبريل 2024 ، وقد تلق النادي الأهلي هزيمة ثقيلة من غريمة التقليدي نادي الزمالك في المباراة الأخيرة التي جمعتهم يوم الأحد الماضي ضمن مباريات الدوري المصري ، ويستكمل النادي الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا لمباراته القادمة أمام مازيمبي ، والتي تعد من أهم مباريات الأهلي في البطولة.

موعد مباراة الاهلي القادمة أمام مازيمبي

يواجه النادي الأهلي المصري نظيره نادي مازيمبي الكونغولي وذلك في إطار مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وتقام مباراة الأهلي القادمة يوم السبت القادم الموافق 20 أبريل الجاري ، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ، والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز في المباراة حتى يضمن الفوز في لقاء العودة الذي سيقام في العاصمة المصرية القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام مازيمبي

بعد التعرف على موعد مباراة الاهلي القادمة أمام مازيمبي يستطيع جميع عاشقي ومحبي النادي الاهلي مشاهدة المباراة عبر شاشة قناة بين سبورت الرياضية والتي تقوم بنقل جميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا في جميع دول الوطن العربي والشرق الأوسط، ، وقد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن هوية معلق مباراة الأهلي أمام مازيمبي حيث أسندت مهمة التعليق على أحداث وكواليس المباراة إلى المعلق “علي محمد علي”.