أعرف هيقطع عندك امتى؟! جدول قطع الكهرباء الجديد 2024 في جميع المحافظات

بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك مرور أسبوع عيد الفطر يتساءل قطاع كبير جدا من المصريين عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن جدول قطع الكهرباء الجديد حيث ان شركة الكهرباء قامت بإصدار المواعيد التي سوف يتم قطع الكهرباء بها بعد مرور شهر رمضان والعيد في جميع الاحياء السكنية ض التي يتساءل المقيمين بها عن أنه سوف يمتد انقطاع الكهرباء في ساعات الليل ويمكنكم الاطلاع على حقيقة ذلك الأمر وجدول قطع الكهرباء الجديد من خلال متابعة هذا المقال.

جدول قطع الكهرباء الجديد

بدء مرة اخرى العمل بجدول تخفيف الأحمال بعد أن انتهت اجازة عيد الفطر المبارك حيث تكون فصل الكهرباء هي ساعتين متتاليتين لكل مجموعة حيث انه تم الاعلان من قبل وزارة الكهرباء أنه سوف يتم قطع الكهرباء من الساعة 11:00 صباحا الى الساعه 5:00 مساء ساعتين لكل مجموعة حيث جاء ذلك وفقا للمواعيد التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة لجميع محافظات الجمهورية.

انقطاع الكهرباء في مصر

قرار مجلس الوزراء إصدار قرار بوقف انقطاع الكهرباء في شهر رمضان الكريم لتستمر تقديم الكهرباء لجميع المواطنين في خلال شهر رمضان المبارك حيث انتهى ذلك القرآن مع حلول عيد الفطر ثم تم إصدار قرار آخر من الحكومة من خلال بيان رسمي عن موعد انقطاع الكهرباء وعودة خطة تخفيف الأحمال في مصر مرة أخرى حيث تأتي هذه القرارات بهدف تخفيف الأحمال في مصر ويتم انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين كاملتين يوميا في النهار.