خد بالك من جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والجيزة صيف 2024 أحسن تتعلق في الاسانسير

جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والجيزة يهتم به ملايين المواطنين في الوقت الحالي، خصوصًا وأن محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة هما أكثر المحافظات المزدحمة بالسكان، وهذا بعدما صدر قرار من قبل الدكتور الموقر مصطفى مدبولي بأن يتم استئناف الخطة الخاصة بتخفيف الأحمال، والتي كانت قد توقفت نتيجة لظروف العبادة خلال شهر رمضان بعد نهاية العطلة الخاصة بعيد الفطر.

جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والجيزة

قامت الشركات الخاصة بتوزيع الكهرباء بالاعلان عن جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والجيزة حسب المواعيد والأوقات التي كان العمل يتم بها قبل رمضان؛ لتكون مدة الفصل هي ساعتين يوميًا لكل مجموعة، وهي تبدأ من الساعة ١١ صباحًا إلى الساعة ٥ مساءًا، وتأتي المواعيد الخاصة بانقطاع الكهرباء بكل من محافظة الجيزة والقاهرة على النحو التالي:

يبدأ قطع الكهرباء لدى المجموعة الأولى من الساعة ١١ صباحًا إلى الساعة ١ ظهرًا.

بالنسبة للمجموعة الثانية فإن الانقطاع يبدأ من الساعة ١ ظهرًا إلى الساعة ٣ عصرًا.

بالنسبة للمجموعة الثالثة يبدأ الانقطاع من الساعة ٣ عصرًا إلى الساعة ٥ مساءًا.

ارقام اعطال الكهرباء في مصر

يمكنك التواصل مع الأرقام الخاصة بأعطال الكهرباء إذا واجهتك أي مشكلة، وهذه الأرقام هي كالتالي: