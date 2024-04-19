اضبط ساعة النوم.. جدول مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية والقاهرة 2024.. تعرف على منطقتك وميعادك⏰

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية، بقرار رئاسي، تم تجميد خطط تخفيف الأحمال في جميع أنحاء الجمهورية خلال شهر رمضان الكريم وأيام العيد وبعد أيام العيد ولكن أكدت الشركة القابضة للكهرباء استئناف تنفيذ خطط التخفيف مرة أخرى، سيتم الالتزام بجداول قطع الكهرباء المحددة لكافة المناطق في جميع المحافظات بالجمهورية، في هذا المقال، سنقدم مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية.

مواعيد قطع الكهرباء في مصر

أعلنت شركات الكهرباء عن استعدادها الكامل لتنفيذ إجراءات تخفيف الأحمال وفقًا لقرارات وزارية جديدة، حيث تم وضع جدول جديد لقطع الكهرباء، ووفقًا لهذا الجدول، ستبدأ عملية فصل الكهرباء من الساعة الحادية عشر صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، حيث تختلف فترات فصل الكهرباء حسب المناطق، حيث ستتوقف بعض المناطق لمدة ساعتين يوميًا، بينما ستنقطع فيها الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط.

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

جميع المواطنين في محافظة الإسكندرية يبحثون عن معرفة المواعيد المحددة لتخفيف الأحمال في مناطقهم، حيث قامت شركة الكهرباء بالإسكندرية بنشر هذه المواعيد، مؤكدة أن الجدول الذي سيتم تطبيقه هو نفسه الذي كان ساريًا خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان.

جدول قطع الكهرباء في القاهرة

نظرًا لمساحة القاهرة العاصمة الكبيرة، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، حيث لكل مجموعة مواعيد خاصة بها لتخفيف الأحمال، يمكن أن يتم قطع الكهرباء عن هذه المناطق لمدة ساعة أو ساعتين، وجاءت المواعيد كالتالي:

المجموعة الأولى: ستشهد انقطاع الكهرباء من الساعة الحادية عشر صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا. المجموعة الثانية: سيتم قطع الكهرباء في هذه المناطق من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الساعة الثالثة عصرًا. المجموعة الثالثة: من المقرر قطع الكهرباء في هذه المناطق من الساعة الثالثة مساءً إلى الساعة الخامسة مساءً.

في حال حدوث أي عطل كهربي أو انقطاع للكهرباء في مواعيد مختلفة عن تلك المحددة لتخفيف الأحمال، يجب على سكان المنطقة التواصل مع الهيئة من خلال الاتصال بالرقم 121 لحل المشكلة.