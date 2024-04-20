شبه الايفون بس أندرويد…موبايل موتوريلا الجديد 2024 بكاميرا عملاقة ومميزات جبارة من MOTO

موبايل موتوريلا الجديد يبحث عنه الكثيرين؛ لقوة وإمكانيات هواتف موتورولا؛ ما يجعلها من الهواتف المميزة بالنسبة للكثيرين، وذلك مقابل سعر معقول بين العديد من أنواع الهواتف الأخرى، ومن أكثر ما يجعل الأشخاص مهتمين بهذا الهاتف؛ هو كون شركة موتورولا من الشركات القديمة في مجال الهواتف، وقد عادت مرة أخرى للعمل وإصدار هواتف جديدة لعملائها، لذا دعونا نتعرف على مواصفاته عبر السطور القادمة.

موبايل موتوريلا الجديد

يأتي موبايل موتوريلا الجديد بعدد من المميزات، وتشمل هذه المميزات ما يلي:

الشاشة الخاصة به عالية الدقة.

يحتوي على معالج استثنائي؛ لتحصل على أفضل أداء للهاتف.

يحتوي على الكثير من الكاميرات الأمامية والخلفية، وتعمل هذه الكاميرات بدقة العالية بالإضافة لأن معالجتها للصور جيدة جدًا.

يدعم شبكات الجيل الرابع بالإضافة لشبكات الواي فاي.

يحتوي على بطارية قوية وهي تدوم معك لوقت طويل؛ حتى تتمكن من استخدام هاتفك لأطول وقت ممكن.

يأتي بتصميم أنيق جدًا.

يقدم أداء عالي، بالإضافة إلى سرعة المعالج الخاص به.

يحتوي على العديد من ميزات الخصوصية والأمان.

يدعم ذاكرة داخلية تتراوح بين ٦٤ جيجا حتى ١٢٨ جيجابايت.

يدعم العديد من أنماط الأمان مثل الأمان النمطي والأمان الأولي ورمز المرور الخاص بجهاز الهاتف.

عيوب موبايل موتوريلا الجديد

هناك أيضًا بعض العيوب في موبايل موتوريلا الجديد، ومن هذه العيوب ما يلي: