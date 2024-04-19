مكافأة مع مع القبض لبعض الموظفين .. بشرى سارة.. مواعيد صرف مرتبات ومعاشات شهر مايو 2024 .. مفاجأة حلوة تنتظر الجميع

مواعيد صرف مرتبات ومعاشات شهر مايو 2024، تعد من بين الأحداث الهامة التي يترقبها الكثيرون في مصر، حيث يعتمد الكثيرون على هذه الدخل لتلبية احتياجاتهم اليومية والاحتفالات بالمناسبات الخاصة مثل عيد الفطر المبارك، مع اقتراب شهر رمضان، يبدأ الكثيرون في التحضير لهذا الشهر بفرح وبهجة، بما في ذلك توفير الأموال اللازمة لتلبية احتياجاتهم خلاله.

مواعيد صرف مرتبات ومعاشات شهر مايو 2024

بالتعاون بين وزارة المالية المصرية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، تم تحديد جدول زمني لصرف مرتبات شهر مايو 2024، من المقرر أن تبدأ عملية الصرف في 23 مايو وتستمر حتى 29 مايو، حيث سيتلقى الموظفون مرتباتهم لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم والاستعداد لعيد الفطر المبارك، فيما تم تحديد جدول زمني لصرف المعاشات لشهر مايو 2024 بالتزامن مع صرف المرتبات من المتوقع أن يبدأ الصرف في 1 مايو ويستمر حتى 6 مايو، حيث ستقدم المعاشات للمتقاعدين لمساعدتهم في الاستعداد للاحتفال بالعيد وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

قيمة الزيادات الجديدة في المعاشات

تم تحديد قيمة الزيادات الجديدة في المعاشات لعام 2024 بواسطة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث لا تتجاوز نسبة الزيادة 13% كحد أقصى، ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 13 مليون متقاعد في مصر من هذه الزيادة، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين أوضاع المتقاعدين وتوفير حياة كريمة لهم.

كيفية الاستعلام عن قيمة الزيادات الجديدة

يمكن للمتقاعدين التحقق من قيمة الزيادات الجديدة في المعاشات عن طريق استخدام الخدمة الإلكترونية المقدمة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، يكفي زيارة الموقع الرسمي للهيئة واتباع الخطوات الموجودة هناك، حيث يمكن للمتقاعدين الحصول على المعلومات اللازمة بسهولة ويسر.