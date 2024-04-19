ارتفاع صاروخي في أسعاره يهز جيوب المصريين.. ارتفاع سعر السكر اليوم الجمعة 19 أبريل في مصر.. المصريين زعلانين

بعد ارتفاع سعر السكر اليوم في الأسواق المحلية اليوم، بدأ العديد من المواطنين يتساءلون عن سعر السكر يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024، بعد عيد الفطر، حيث سنقدم لكم كل التفاصيل في المقال التالي على موقعنا الإلكتروني، لذلك تابع السطور المقبلة.

سعر السكر اليوم الجمعة 19 أبريل

خلال البحث الشائع الذي قام به العديد من الأشخاص بشأن سعر السكر اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، تم الاكتشاف أن الأسعار المتوقعة لكيلو السكر في المتاجر تتراوح بين 35 و 45 جنيهًا مصريًا، مع تسجيل بعض المتاجر أسعار تصل إلى 55 جنيهًا.

سعر كيلو السكر اليوم في التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير سكر بمعدل 6 كيلو لكل بوبينة بسعر 12.6 جنيه للكيلو، مع خيار شراء كمية إضافية بسعر 27 جنيه للكيلو، يمكن للأسر التي تحتوي على 3 أفراد على الأقل الحصول على كيلو سكر إضافي لكل بوبينة، وكذلك 2 كيلو للبوبينة التي تضم 4 أفراد.

اسعار السلع الغذائية اليوم

أولا زجاجة زيت خليط بحجم 800 مللي سجلت بسعر 30 جنيهًا.

ثانياً بينما تأتي مرقة الدجاج بسعر 6 جنيهات ومكرونة بحجم 800 جم بسعر 14 جنيهًا.

ثالثاً ومكرونة بحجم 400 جم بسعر 7 جنيهات.

إنتائج السكر في مصر

تم رفع أسعار السكر في الأسواق المحلية صباح اليوم بعد تحديد تسعيرة جديدة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، يُذكر أن إنتاج مصر السنوي من السكر يبلغ حوالي 2.8 مليون طن، يتكون من 1.8 مليون طن من بنجر السكر ومليون طن من قصب السكر.