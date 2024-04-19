هات فلوسك وروح السوق فوراً.. تراجع في أسعار الفاكهة اليوم والخضار بسوق العبور.. فرحة البيوت رجعت تاني

تراجعت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 19 أبريل في سوق العبور، مما يسهل على السيدات المصريات شراء مستلزمات منازلهن بأسعار مناسبة، تعد الفاكهة مصدرًا غنيًا بالمعادن الضرورية لصحة الجسم، حيث تحتوي كل نوع على معدن مختلف يلعب دورًا هامًا في تعزيز الصحة، على سبيل المثال، البرتقال غني بفيتامين C الذي يقوي المناعة ويحمي الجسم من الأمراض، ويفضل العديد من الناس متابعة الأسعار بانتظام لتجنب الاستغلال من قبل التجار، في هذا السياق، نوضح بالتفصيل الزيادة الطفيفة في الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 19 أبريل.

أسعار الخضار اليوم الجمعة 19 أبريل

يوم الجمعة هو يوم التحضير لعطلة نهاية الأسبوع، حيث تستعد السيدات لشراء احتياجات منازلهن، في القرى الريفية، يعتاد الناس على شراء الخضروات في هذا اليوم، وفي هذا السياق، شهد يوم الجمعة 19 أبريل، تراجعًا طفيفًا في أسعار الخضار والفاكهة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 3.5 و 5 جنيهات مصرية.

سعر كيلو البطاطس يتراوح بين 5 و 12 جنيهًا مصريًا.

كيلو البصل يتراوح بين 8 و 22 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو الكوسة يتراوح بين 3.5 و 5.5 جنيه.

سعر كيلو الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 و 5 جنيهات مصرية.

سعر كيلو الفاصوليا يتراوح بين 3 و 8 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و 9 جنيهات مصرية.

كيلو الفلفل الحار البلدي يتراوح بين 4 و 9 جنيهات.

سعر كيلو الخيار البلدي يتراوح بين 3 و 5 جنيهات، ونفس السعر ينطبق على الخيار الصوب.

سعر كيلو الملوخية يتراوح بين 5 و 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 19 أبريل بسوق العبور

بعد مراجعة أسعار الخضار والفاكهة، لاحظنا تراجعًا طفيفًا في الأسعار اليوم الجمعة 19 أبريل، وفيما يلي تفاصيل الأسعار: