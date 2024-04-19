“قبل ما تجيلك غرامة وتقف الخدمة” متاح رابط الاستعلام وطرق سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2024

بعد إصدار فواتير شهر أبريل الخاصة بالتليفون الأرضي، وتيسيرا على جميع المشتركين لسرعة سداد كافة المستحقات، وفرت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام وطرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024 ودفع الفاتورة عبر الإنترنت أون لاين، تجنبا لإيقاف الخدمة أو تحصل غرامة تأخير.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل

هذا ويمكن لجميع المشتركين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل 2024 من خلال الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات (من هنا).

2. أدخل كود المحافظة الخاصة بك وقم بكتابة رقم التليفون الأرضي الخاص بك.

3. ستظهر لك فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024 والمبالغ المستحقة للدفع.

4. اختر طريقة السداد المناسبة لك.

5. قم بتحديد طريقة دفع الفاتورة عبر بطاقة الفيزا أو ماستركارد.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي أون لاين

بالنسبة لطرق الدفع الأخرى، يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024 من خلال السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات، أو مكاتب البريد، أو ماكينات فوري، أو منافذ الدفع الإلكتروني مثل ” مصاري “، “فوري”، “خدماتي”، “سداد”، “بي”، “ممكن”.

كمْ تبلغ غرامة التأخير؟

بخصوص العقوبة المترتبة على التأخر في سداد فاتورة التليفون الأرضي، فإن الشركة المصرية للاتصالات تفرض غرامة تأخير تعادلا 1.5 % من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير، وتكون الحد الأدنى للغرامة 10 جنيهات، أما إذا تأخرت عن سداد الفاتورة لمدة تصل إلى 4 أشهر، فإنه سيتم رفع حرارة التليفون الأرضي، وفي حالة عدم سداد الفاتورة في غضون 7 أشهر من تاريخ الموعد المقرر للسداد، سيتم وقف الخدمة نهائيا وسحب الخط.

موضوعات قد تهمك:

“قد يكون الأغا على الجانب الآخر” مسابقة الحلم 2024 طريق سهل لتحقيق الــ 1000000 $ أو 100 ألف دولار شهريا.

مسابقة الحلم 2024 والخطوة الأخيرة اليوم نحو 100 ألف دولار أمريكي.

قد تكون أنت الفائز التالي.. مسابقة الحلم 2024 والجائزة 100 ألف دولار أمريكي.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وأرقام الاتصال من كل الدول العربية قد تكون أن الرابح التالي لمبلغ 100 ألف دولار.

معلومات مهمة بشأن الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي والدفع أون لاين

بالإضافة إلى ما سبق يوجد أيضا بعض المعلومات الإضافية حول استعلام فاتورة التليفون الأرضي وخطوات الدفع عبر الإنترنت:

– يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لأي شهر متاح للدفع، عادة عن طريق زيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات الرسمي واتباع الخطوات المذكورة سابقا.