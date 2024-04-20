“أمن مستقبلك واستثمر فلوسك” .. شهادات البنك الاهلي المصري 2024 الجديدة وشهادات الـ 30% المتناقصة 

منذ مطلع العام الجاري 2024، وطرح عدد من البنوك لشهادات الإدخار صاحبة العائد المرتفع، كان أبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وبات الكثير من المصريين يتابعون الشهادات المطروحة، ليبحثوا عن العائد الأعلى من بينها، وكان قد طرح البنك الأهلي منذ بداية العام الجاري 2024، عدد من شهادات الادخار المختلفة لكي تناسب رغبات عدد كبير من المواطنين المصريين.

شهادات البنك الاهلي المصري

سوف نقوم بذكر أبرز الشهادات الذي يقوم البنك الأهلي بطرحها وهي تكون كما يلي:

الشهادة البلاتينية السنوية:

الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة من البنك الأهلي المصري ألف جنيه مصري، ومضاعفاتها، ويصل العائد السنوي من هذه الشهادة 27% ويُصرف بنهاية المدة، ويصل ايضاً لـ 23.5% ولكن تُصرف شهريًا، وبضمان الشهادة يمكن إصدار جميع انواع البطاقات الإئتمانية كما يمكن بضمانها الاقتراض أيضًا.

شهادات الـ 30% المتناقصة

تعد الشهادة المتناقصة بعائد الـ 30%، من أبرز الشهادات التي طرحها البنك الأهلي المصري، خلال هذا العام، الشهادات والتي يستثمر المواطن فيها بعائد متناقص لمدة 3 سنوات، على أن يكون العائد في أول سنة 30% ،و 25% في السنة الثانية، و في السنة الثالثة 20% ويكون صرف العائد بصفة سنوية، ومن الممكن أن يتم الشراء من خلال أحد فروع البنك.

شهادة ادخار أمان المصريين

أدنى حد لشراء هذه الشهادة 500 جنيه، وأقصى حد لشرائها 2500 جنيه، على أن يتم هذا الادخار لمدة 3 أعوام بعائد 13% فقط، ويمكن استرداد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة، ويمكن وتسترد في أي وقت ولكن بالقيمة التي تم شراؤها بها فقط.