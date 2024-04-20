“دلوقتي ادخل اعرفها” .. رابط الحصول على نتائج نقاط المنح والقروض 2024 في الأردن عبر موقع الجامعة الرسمي
نتائج نقاط المنح والقروض 2024 في الأردن يبحث عنها المواطنين، حيث إن وزارة التعليم العالي تهتم بطلابها بشكل كبير ودائما تبذل جهد لتقديم جميع المساعدات المؤسسات التعليمية فقط قدمت لهم خدمة الحصول على القروض ومنح لجميع الطلاب الجامعات والتعرف على مزيد من المعلومات يمكنك متابعة المقال.
نتائج نقاط المنح والقروض 2024 في الأردن
وزارة التعليم العالي قامت بالإعلان عن قبول طالبات الذين يرغبون في الحصول على منح أو قروض من بداية يوم السابع عشر من شهر أبريل، وباب التقديم سيستمر مفتوح حتى تاريخ 16 من شهر مايو، قامت الوزارة بتوضيح الطريقة التي يعلم الطلاب بها إذا تم القبول أم لا، وذلك عبر إرسال رسالة نصية على رقم الجوال الطالب الذي تم إضافته.
رابط المنح والقروض 2024
يجب على كافة الطلاب الذين يريدون التقديم والحصول على منحة أو قرض من وزارة التعليم العالي، يمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني الذي تم طرحه من الوزارة، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات سنتعرف عليها خلال النقاط التالية:
- في البداية يقوم الطالب بتسجيل الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي الجامعة الأردنية الهاشمية وهذا عن طريق النقر على هذا الرابط.
- بعد ذلك على المواطن الضغط على ايقونة المنح والقروض.
- بعدها يقوم الشخص بإضافة الرقم الوطني التابع للطالب وكلمة المرور بصورة صحيحة في الأماكن المخصصة لهم.
- في النهاية سيتم مراجعه كافه المعلومات المدخلة مره اخرى والتاكد انها صحيحة بدون أخطاء ثم الضغط على ايقونة ارسال، ومن ثم سيتم مراجعة الطلب، والرد عليك سواء بالقبول أو بالرفض.