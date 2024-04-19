“تصفح على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاش”… إليكم أكواد كنت ببلاش 2024 مضمونة 100 % لشبكتي اتصالات وفودافون

يعد النت من الأمور المهمة لكافة المواطنين، لذلك يبحث العديد من المواطنين عن أكواد كنت ببلاش 2024 عبر محركات البحث جوجل، من أجل الحصول على ميجا بايت وإنترنت مجاني، ونتيجة لكثرة التساؤلات لدى الجميع قامت شركات الاتصالات المختلفة من فودافون، ماي اتصالات، واورنج بتقديم أكواد كنت ببلاش، التي أوضحها خلال مقالنا الإخباري.

أكواد كنت ببلاش 2024 ماي اتصالات

إنترنت مجاني من الأمور المهمة التي يبحث عنها العديد من عملاء ماي اتصالات، لذلك طرحت شركة اتصالات Etisalat كوكبة كبيرة من الأكواد والعروض التي تمكن عملاء الشركة من الاستفادة من خدمة الإنترنت بصورة مجانية دون أي رسوم إضافية، حيث تسعى دائما الشركة بتقديم هدايا مستمرة في صورة إنترنت مجاني عبر الأكواد التالية:

للحصول على 50 ميجا اتصل ب # 705 * كما يمكنك الحصول على 5 جيجا من مجانا فقط لعملاء 4G عن طريق الاتصال على # 4442 *.

للحصول على 500 ميجابايت ببلاش اتصل بالكود # 4441 *.

للحصول على 300 ميجا بايت لمدة يوم كامل اتصل بالكود # 1 * 31 *.

للحصول على 400 ميجا بايت لمدة 14 يوما اتصل بالكود # 890 *.

للحصول على 250 ميجا بايت اتصل بكود # 5 * 15 *.

أكواد كنت ببلاش 2024 فودافون

تعتبر أكواد كنت ببلاش من أكثر الأكواد التي يبحث عنها كافة المواطنين، لذلك وفرت شركة فودافون لعملائها الكثير من الأكواد التي تمكن عملائها من الحصول على إنترنت مجاني للتصفح عبر الإنترنت، ولكن يشترط أن خطك يدعم شبكة 4G، وذلك بمجرد الاتصال بهذه الأكواد التالية: