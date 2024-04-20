“رسميًا اتحدد” .. موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة القادمة لشهر مايو 2024 وكيفية الاستعلام عن الأهلية

حددت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية موعد خاص لنزول دعم حساب المواطن، شرط عدم توافقه مع أي إجازات أو عطلات، حيث يعتبر من أهم البرامج التي تساند الفقراء وذوي الدخل المحدود على تحقيق حياة كريمة ومستوى معيشي متوسط يلائم الإنسان العادي، وذلك من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم.

موعد نزول دعم حساب المواطن

حيث قامت وزارة الموارد البشرية باختيار موعد محدد لصرف حساب المواطن وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع عدم وجود عطلات رسمية أو إجازات، باستثناء شهر مايو، يتم صرف الدفعة للمستفيدين في 9/5/2024، حيث إن يوم 10 يوافق يوم جمعة وهو عطلة رسمية وإجازة أسبوعية بالمملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن للمستفيدين من حساب المواطن الاستعلام والتحقق من أهلية حساب المواطن، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع حساب المواطن.

ثم قم بالنقر على تسجيل الدخول.

قم بكتابة البيانات المطلوبة.

اضغط على زر الدخول.

من ثم النقر على دراسة الأهلية.

أهم شروط استحقاق حساب المواطن

وفقا للمعايير والضوابط التي قام بوضعها برنامج حساب المواطن، يجب على المستفيد أن يتوافر به عدة شروط، وذلك للتأكد من استحقاقهم للدعم، وفيما يلى شرح تفصيلى لأهم الشروط: