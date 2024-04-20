“دلوقتي اعرف هتاخد كام” .. رابط الاستعلام عن زيادة رواتب أبريل 2024 بالزيادة المقررة تبعًا للدرجات الوظيفية

تم الاعلان مؤخرا عن رواتب الموظفين لشهر أبريل عام 2024 ومنذ ذلك الوقت وتزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة رواتب أبريل حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام بالاعلان انه سوف يتم زيادة رواتب جميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام حيث انه يمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على موعد صرف رواتب شهر أبريل عام 2024 وعلى القائمة التوضيحية التي تبين المبلغ المالي لكل درجة وظيفية تابعوا معي.

الاستعلام عن زيادة رواتب أبريل

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإعلان عن أنه سوف يتم زيادة رواتب الموظفين العاملين بالجهاز الإداري والعاملين بالقطاع العام والخاص بالدولة ويمكنكم من خلال القائمة الموضحة في النقاط التالية للاطلاع على الراتب الشهري لكل من الدرجات الوظيفية:

تصرف الدرجة السادسة 6000 جنيه مصري شهريا.

تصرف الدرجة الخامسة 6500 جنيه مصري شهريا.

تصرف الدرجة الرابعة 7000 جنيه مصري شهريا.

تصرف الدرجة الثالثة 7500 جنيه شهريا.

تصرف الدرجة الثانية 8000 جنيه مصري شهريا.

تصريف الدرجة الأولى وما يعادلها 8200 جنيه شهريا.

هذا بجانب أنه تصرف درجة المدير العام 9200 جنيه شهريا.

تصرف الدرجة العالية 10200 جنيه مصري شهريا.

كذلك تصرف الدرجة الممتازة 12200 جنيه مصري شهريا.

موعد صرف رواتب شهر أبريل عام 2024

وفقا للبيان الذي صدر من قبل وزارة المالية المصرية أنه سوف يتم صرف رواتب الموظفين وصرف جميع البدلات في يوم 21 أبريل عام 2024 يوم 22 ابريل ويوم 23 أبريل حيث يستمر صرف المرتبات لمدة خمس ايام متتاليه.