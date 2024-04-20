“يا ترى هتصرف امتى؟” .. موعد صرف مرتبات شهر أبريل للموظفين في القطاع الحكومي والخاص 2024

مع اقتراب صرف مرتبات شهر إبريل 2024، يبحث العاملين في القطاع العام عن عدد من الاسئلة عن موعد صرف المرتب والأماكن المحددة للصرف والحد الأدنى للأجور عقب الزيادة الأخيرة، وسوف تُصرف المرتبات في الأيام المقبلة.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل للموظفين

طبقا إلى بيان وزارة المالية، سوف تصرف مرتبات شهر 4 الحالي للموظفين وايضاً كل البدلات والمكافآت خلال الأيام التالية الحادي والعشرون، والثاني والعشرون، والثالث والعشرون من شهر إبريل 2024. وسوف يكون الصرف مستمر خلال مدة 5 أيام.

الحد الأدنى للأجور

بعد الزيادات الأخيرة وعلى حسب الدرجة الوظيفية للموظف سوف تكون أقل الرواتب كما يلي:

يحصل موظف الدرجة السادسة على مبلغ 6000 جنيه مصري.

هذا بجانب أنه يحصل من في الدرجة الخامسة على ما يقرب من حوالي 6500 جنيه مصري.

كذلك أن يكون راتب الدرجة الرابعة يصل لما يقارب من 7000 جنيه مصري.

في الدرجة الثالثة يبلغ الراتب حوالي 7500 جنيه مصري.

كما أنه يكون الراتب في الدرجة الثانية حوالي 8000 جنيه مصري.

في الدرجة الأولى أو ما يكون معادل لها يحصل على مبلغ 8200 جنيه مصري.

وفي درجة المدير العام يكون الراتب 9200 جنيه مصري.

في الدرجة العالية يكون الراتب ما يقرب من حوالي 10200 جنيه مصري.

هذا بجانب أنه يصل راتب الدرجة الوظيفية الممتازة لما يقرب من حوالي 12200 جنيه مصري.

الأماكن الخاصة بصرف مرتبات شهر أبريل 2024

أعلنت وزارة المالية الطرق المختلفة التي يمكن بها صرف المرتبات، وذلك عبر البنوك المختلفة من خلال فروعها المنتشرة في كافة المحافظات، والبريد المصري، وماكينات الصراف الآلي أيضاً ATM.