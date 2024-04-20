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“الآن اطلع على اسمك” .. رابط كشوف أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2024 الوجبة الأخيرة عبر الموقع الرسمي للوزارة
أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2024 يبحث عنها الكثيرين، وهي تُعد من المساعدات المقدمة للشعب العراقي، وهي تشمل مساعدات مالية عديدة؛ وهو ما يجعل الكثيرين ممن قاموا بالتقديم للرعاية بالبحث عن كيفية معرفة الأسماء المقبولة، ويبحث من لم يقوموا بالتقديم بالشروط اللازمة لأجل قبولهم بالرعاية؛ لأن تلك الشروط هي التي تثبت أحقية الأشخاص بوضع أسمائهم ضمن أسماء من تشملهم الرعاية.
أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2024
يمكن معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2024 باتباع الخطوات التالية:
- في البداية عليك الدخول لمنصة مظلتي بالضغط من هنا.
- بعد ذلك انقر فوق عبارة استعلام عن النتائج الخاصة بالمشمولين بالرعاية.
- قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة كاسم الشخص الراغب به والمحافظة وتاريخ الميلاد والعمر وغيرهم من بيانات أخرى تكون مطلوبة.
- في النهاية حمل بعد ذلك الكشوفات الخاصة بنتائج الرعاية، ومن ثم يمكنك معرفة اسم من تبحث عنه بكل سهولة.
شروط القبول في الرعاية الاجتماعية
قامت الوزارة بتحديد شروط عديدة يتعين تواجدها لكي يقبل الشخص بالرعاية الاجتماعية، ومن ضمن تلك الشروط ما يلي:
- تراوح سن الرجال المتقدمين بين ١٨ حتى ٦٠ عام، وتراوح سن السيدات بين ١٥ حتى ٥٥ عام.
- أن يحمل كافة أفراد الأسرة الجنسية العراقية.
- كما أنه لا يجب أن يكون عدد الأسرة أقل من ٤ أفراد.
- وضع جميع الأوراق المطلوبة داخل النموذج الخاص بالتقديم.
- هذا بجانب أن من ضمن الشروط أنه لا بد من أن يتم تقديم طلب للانضمام لمنصة مظلتي.