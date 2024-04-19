” وأخيرا هتشتري شقة أحلامك”…. شوف إيه شروط الحصول على دعم سكني لتحصل على شقة خرافية

تنحصر شروط الحصول على دعم سكني في لائحة متضمنة لمعايير وشروط تم حسمها من جانب وزارة الاسكان السعودي، فواجب الإشارة بأن وزارة الاسكان قد أنشأن مشروع يعد من أهم المشاريع الضخمة البنائية التي تم العمل على تنفيذها بالسعودي وذلك في إطار تحقيق رؤيتها خلال عام 2030، والتي سوف تساهم في القضاء عل المباني على وشوك الوقوع أو العشوائيات التي لا تمت للأدمية بصلة وإخراج مواطنيها إلى الوحدات السكنية بهذا المشروع أو من خلال شراء قطعة أرض صالحة للبناء، ولكي تتطلع إلى تفاصيل شروط الحصول على دعم سكني يجب المتابعة.

شروط الحصول على دعم سكني

إن صلاحيات شروط الحصول على دعم سكني تتضمن العديد من الصلاحيات القابلة لشراء أحد الخيارات التي تم إطلاقها من جانب الحكومة السعودية، حيث توفر للمواطنين خيار شراء أحد الوحدات السكنية الناشئة أو استبدالها بخيار شراء قطع أرض زراعية من نفس المنطقة صالحة للبناء وتوثيقها عبر الشهر العقاري، وتتطلب معايير الحصول على دعم سكني كما في الشكل التالي:

ترجع أصول المتقدم لأصول سعودية خالصة.

يتوجب إقامة دائمة للمتقدم في الأراضي السعودية.

ألا يناهز المتقدم عن عم 25 عامًا.

يتطلب عدم استفادة المتقدم من أية سبل دعم تابعة للدعم الاسكاني.

الاستعلام عن رابط الدعم السكني 1446

لا سيما أن الدعم السكني لا يزال يحرز مكانة ضخمة من ضمن المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة سبيل ارتقاء المملكة بجميع خدماتها والتي بدرها تنعكس بالايجاب على المواطنين على الجانب المعيشي والترفيهي، وتتطلب الحصول على رابط الدعم السكني بعض الخطوات البسيطة والتي وفرناها لكم عبر الآتي:

الولوج إلى المنصة الرقمية لموقع سكني من هنا .

. يليه الانتقال عبر قسم الخدمات الالكترونية عقب تسجيل الدخول.

عقب الدخول عبر قسم الاستحقاق.

بكتابة البيانات الموافقة للمعلومات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية.. إلخ.

النقر على خانة تحقق.

وتجدر الاشارة بأن الدعم السكني من الوسائل الداعمة للمواطنين الذين يبحثون عن مناطق سكنية في سبيل شراء وحدة سكنية آمنة ومتوفر بها خدمات عالية، والذي يجمعه الدعم السكني في مكان واحد لذا بادر بالتسجيل الأن كما موضح في الخطوات المذكورة أعلاه.