“أخيرًا استعلم” .. رابط استخراج نتائج المنح والقروض 2024 بالأردن والشروط الوجب توافرها للحصول عليها

تولى وزارة التعليم العالي في الأردن اهتماما كبيرا بالطلاب، من حيث توفير كافة احتياجاتهم التعليمية، حيث صرحت عن أسماء الطلبة المرشحين للانتفاع من المنح والقروض التابعة للجامعات والكليات الأردنية، وذلك من خلال رسائل نصية تم إرسالها على أرقام هواتفهم المسجلة في الطلبات المقدمة، حيث لا بد من اتباع عدة خطوات للحصول على نتائج المنح والقروض لعام 2024.

نتائج المنح والقروض 2024 بالأردن

يمكن لجميع المتقدمين إلى المنح والقروض التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمملكة الأردنية الهاشمية من معرفة نتائج المنح والقروض، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية البعثات.

يلي ذلك الضغط على زر قسم البعثات والمنح الداخلية.

ثم قم بتحديد والضغط على صندوق المنح والقروض الداخلية.

عليك ملء البيانات المطلوبة كاملة، والتي من أهمها الرقم الشخصي ورقم التسجيل.

من ثم إيجاد نتائج المنح والقروض أو نتائج الترشح عن طريق البحث عنها والضغط عليها، سوف تظهر أمامك أسماء المترشحين.

أهم الشروط الواجب توافرها في المستفيد

يجب أن يتوافر في الطالب المستفيد عدة شروط ، حيث قامت وزارة التعليم والبحث العلمي في الأردن بتخصيص شروط خاصة في الطالب، وذلك لكل من يرغب في الحصول على منحة أو قرض من الوزارة، أما عن الشروط فهي كالتالي: