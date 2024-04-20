“اوعى حد ينصب عليك” .. قيمة نصيب الفرد على بطاقة التموين ونصيب كل فرد في التموين حسب قرار الوزارة

الدعم التمويني هو من اهم برامج الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين محدودي الدخل وذوي الهمم والأرامل والمطلقات ولذلك يتساءل قطاع كبير جدا من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيمة نصيب الفرد على بطاقة التموينية حيث انه تم بالفعل صرف التموين عن شهر ابريل عام 2024 وتستعد الآن وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف السلع التموينية لشهر مايو عام 2024 ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على القيمة المحددة لكل فرد مدون على البطاقة التموينية تابعوا معي.

قيمة نصيب الفرد على بطاقة التموين

يبلغ عدد البطاقات التموينية في مصر ما يقرب من 23 مليون بطاقة حيث انه يمكن لكل فرض مدون على البطاقة التموينية صرف زجاج الزيت 800 مللي بحد أقصى على البطاقة التموينية اربع زجاجات زيت ويمكن لكل فرد ايضا صرف 1 كيلو من السكر بحد اقصى 6 كيلو جرامات من السكر على البطاقة الواحدة، ومن الجدير بالذكر أن صرف السلع التموينية لشهر مايو سوف يبدأ مع بداية الشهر 1 مايو 2024م، ويكون مستمر إلى أن ينتهي، وهذا على حسب ما تم الكشف عنه من جانب الوزارة.

سلع خمس اشخاص او اكثر على البطاقة التنمية

وفقا لما تم اعلانه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لكل فرد مدون على البطاقة التموينية يمكنه صرف 50 جنيه شهريا حتى الفرد الرابع أما عمل فرض الخامس أو اكثر فيقوم بصرف 25 جنيه فقط شهريا ويقوم كل فرد مدون على البطاقة التموينية بصرف خمس أرغفة من العيش يوميا باستخدام البطاقة التموينية.