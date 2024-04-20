الحكومة الجزائرية تعلن عن إتاحة التسجيل في سكنات عدل 3 وأهم شروط الإستحقاق

أعلنت وزارة العدل عن إتاحة التسجيل في سكنات عدل 3 للحصول على سكن مناسب للمواطنين الذين ليس لديهم سكن مناسب للعيش، وخاصة للمواطنين محدودي الدخل، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم، لكن يلزم توافر بعض الشروط من أجل الحصول على الدعم وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، كما سنذكر كذلك خطوات التسجيل.

خطوات التسجيل في سكنات عدل

يمكن التسجيل للحصول على وحدة سكنية عبر سكنات عدل 3 من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوكالة العدل الجزائرية عبر الموقع الرسمي.

من ثم يلزم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

من ثم يتم كتابة البيانات المطلوبة من المتقدم بشكل صحيح في الحقول المخصصة لها.

ثم يتم إدخال الرقم الوطني الخاص بالمتقدم.

من خلال الرقم الوطني يتم التعرف على الموقع حول وضع المتقدم بالتفصيل إذا كان قد حصل على دعم سكنات عدل من قبل أم لا.

يقوم المتقدم بعد ذلك بـ طباعة إيصال تسليم ملف محرر 3.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

يوجد عدة شروط التسجيل في سكنات عدل يجب توافرها في المتقدم من أجل التقديم في سكنات عدل 3، وهي كالتالي: