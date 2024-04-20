متحتارش ومتدورش!!.. افضل موبيلات سامسونج بسعر معقول واداء ممتاز.. سامسونج مقدمة كل حاجة

نقدم لكم افضل موبيلات سامسونج حيث يعتقد العديد من الخبراء ومحللي الهواتف أن هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra هو أفضل هاتف يعمل بنظام Android متاح اليوم و إنه ينافس في المقام الأول هاتف iPhone 15 Pro Max من Apple، لكن المشترين ينفرون من سعر الهاتف المرتفع نسبيًا حوالي خمسين ألف جنيه ويبحث الكثير من عشاق هواتف سامسونج من الطبقة المتوسطة والأصغر سنًا عن هاتف فريد من نوعه، يقدم مميزات قوية كما يكون السعر مناسب للجميع.

افضل موبيلات سامسونج

أطلقت شركة سامسونج للتو هاتف Galaxy S23 FE، الذي يندرج ضمن فئة FE الشابة ويأتي أسلوبها الشبابي ومواصفاتها الممتازة بتكلفة أقل بكثير مع مستشعر بصمة الإصبع أسفل الشاشة وشاشة AMOLED مقاس 6.3 بوصة مقاومة للغبار والماء بجودة بصرية FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

كما يتميز هاتف Galaxy S23 FE بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية تشتمل على عدسة فائقة الاتساع و مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل ويتميز بكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابكسل، ودقة 12 ميجابكسل.

مواصفات الهاتف

افضل موبيلات سامسونج والتي جاءت تمتلك مواصفات عالية الجودة، كما ان لها معالج قوي، هناك الكثير من المواصفات الموجودة في هواتف سامسونج والتي جاءت كما هو موضح في الجدول: