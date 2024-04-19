” يا بختك يا عم هتقبض مرتين”… أعرف دلوقتي تفاصيل موعد صرف المعاش التقاعدي لشهر ابريل+ موعد الصرف الجديد

حددت مؤسسة التأمينات الاجتماعية المختصة بالمعاشات التقاعدية موعد صرف المعاش التقاعدي لشهر ابريل، والذي سيشارف حلوله بضعة أيام فهي تعتبر من الأيام الهامة في السعودية للموظفين المتقاعدين من مناصبهم الوظيفية، والذي يكون بمثابة وسد مشرف لهم بما يدل على تقدير الدولة لتفانيهم في العمل بما ينعكس على مصلحة الشعب والدولة، ولهذا خصصت الدولة راتب تقاعدي شهري لدعمهم على الصعيد المادي والمعيشي، لذا تابعونا لمعرفة موعد صرف المعاش التقاعدي لشهر ابريل.

موعد صرف المعاش التقاعدي لشهر ابريل

خلال الفترة الراهنة نشهد قرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن منحها الرواتب المعيشية عبر تحديدها موعد صرف المعاش التقاعدي لشهر ابريل والذي تم تعديله مؤخرًا من قبل الهيئة فبدلًا من أن يكون في اليوم الخامس والعشرين كما هو المتعارف عليه فأصبح سيم صرف جميع رواتب أصحاب المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ولكن سيم صرف شهر ابريل في الموعد القديم على أن يتم تطبيق هذا القرار بدءًا من مطلع شهر مايو، وهذا النظام تتبعه كل الوزارات والمنصات المساعدة بالدولة.

حقيقة صرف راتب إضافي للمعاشات التقاعدية

نشهد جدالًأ يتجاوز الحد الطبيعي من جانب المواطنين عقب صدور قرار المؤسسة الاجتماعية يفيد بتغيير الموعد الرسمي لموعد صرف المعاشات على أن يتم تطبيقه خلال مطلع شهر مايو والذي يشير إلى حصول جميع المستفيدين لراتبين لهشر ابريل ومايو معًا والذي يفصل بينهم خمسة أيام فقط، الأمر الذي نشر الفرحة والسرور بينهم ليستطيعوا قضاء جميع احتياجاتهم بشكل يسير.

ولا يكفي الحديث عن توجيه السعودية عم دعمها في المقام الأول لاصحاب المعاشات التقاعدية، فتلك الفئة تحتاج إلى عناية شديد نتيجة لعوامل عمرية ومعيشية وغيرها من التفاصيل التي لا حصر لها بما فيها تقديرا لمجهوداتهم خلال ما بذلوه عبر تاريخهم المهني.