اشتريه ومتقلقش.. احدث موبايل اوبو 2024 بمميزات عالية .. oppo عاملة شغل جامد

تعرف على احدث موبايل اوبو وكن عضوًا في عائلة أوبو واستمتع باستخدام الهواتف الذكية التي تدعم جميع التقنيات الحالية ولها تصميم مستقبلي مع تزويدك بأدوات إبداعية مذهلة للاتصال والترفيه والتصميم الرائع وعند موازنة الميزات والخدمات مقابل السعر، يعتبر هذا الهاتف الخيار الأفضل لأولئك الذين يتمتعون بأداء قوي وكاميرات احترافية وقدرات تخزين هائلة ووصول سريع وأسعار رخيصة ونقدم لكم ملخصًا للمميزات والتكاليف الرئيسية لهواتف أوبو 2024 عبر Channels Store، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المبالغ قابلة للتغيير بناءً على الترقيات والاتجاهات في الأسواق المصرية والعالمية.

احدث موبايل اوبو

احدث موبايل اوبو، اذا كنت تريد هاتفًا ذكيًا يمكنه تلبية جميع احتياجاتك اليومية بكفاءة، جهاز يحتوي على شاشة كبيرة وكاميرا أمامية وخلفية بدقة ممتازة ودعم لأحدث التقنيات وأحدث تكاليف هواتف أوبو 2024 الذكية هي كما يلي:

تكلفة ومميزات الهاتف الذكي اوبو A58

يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، يضمن الطراز أداءً قويًا وسلسًا ووصولاً سريعًا.

يحتوي على مساحة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت، حتى تتمكن من حفظ الكثير من البيانات والصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات دون القلق بشأن نفاد المساحة.

يتميز بشاشة كبيرة مقاس 6.72 بوصة ودقة حادة تبلغ 1080 × 2400 بكسل، مما يوفر تجربة تصفح ممتعة وعرضًا رائعًا للمحتوى.

الكاميرا بدقة 50 ميجابكسل، يمكنك التقاط صور مذهلة بوضوح وتفاصيل رائعة. تعد الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل مثالية أيضًا لالتقاط صور سيلفي رائعة.

الهاتف بسعر خاص 9799 جنيها فقط ويأتي باللون الأخضر ويتسع لبطاقتي اتصال Nano-SIM.

مميزات وتكلفة هاتف oppo A38

يأتي الهاتف باللون الأسود الأنيق الذي يتسم بالأناقة والتصميم الجذاب. وبالسعر المخفض 8099 جنيها فقط فهو متوفر حاليا.

يأتي معه مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، فهو مثالي لأولئك الذين يبحثون عن مساحة كبيرة.

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تبلغ سعتها 4 جيجابايت، يمكنك توقع التصفح السريع والوصول إلى جانب الأداء الرائع.

يحتوي على شاشة كبيرة مقاس 6.56 بوصة وبدقة 720 × 1612 بكسل وتتميز بدقة جيدة.

يحتوي الهاتف على كاميرتين في الخلف، كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

هاتف الذكي اوبو رينو 10

ننصحك باستخدام احدث موبايل اوبو، إذا كنت تحتاج بشكل متكرر إلى تنزيل التطبيقات والألعاب لأنه يوفر مساحة تخزين كبيرة تبلغ 256 جيجابايت، مما يتيح لك حفظ مجموعة كبيرة من الصور والأفلام والتطبيقات.