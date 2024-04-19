تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان ومواعيد عرض Kurulus Osman الموسم الخامس

على الرغم من بث الكثير من المسلسلات الدرامية في شهر رمضان، إلا أن مسلسل المؤسس عثمان Kurulus Osman مازال محتفظ بالجماهير العريضة في كل الدول العربية، حيث تجد عمليات البحث عن القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان مستمرة كل أسبوع، وقد حقق المسلسل نجاحا غير مسبوق من قبل فيعد قيامة عثمان أول عمل تاريخي في الدراما التركية، ينتشر خارج الحدود التركية ليكون من أهم المسلسلات في الشرق الأوسط.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يروي مسلسل المؤسس عثمان قصة تأسيس الدولة العثمانية وما تعرضت له من مصاعب وعراقيل تحاول إخماد أي محاولة لقيام دولة قوية، كما يعرض لنا المسلسل الدور العظيم الذي قام به المؤسس أرطغرل الذي حمل على عاتقه بناء دولة واسعة وقوية، وبالتالي يحكي المسلسل قصة تاريخية مشوقة مما زاد من تعلق الجماهير له حلقة تلو الأخرى، لذا انتشر تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان في كل الدول لذلك نذكر معا الآن تردد تلك القنوات:

تردد قناة ATV التركية على النايل سات

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة اليرموك على النايل سات

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان

بعد الإطلاع على تردد بعض القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان يلزمنا معرفة مواعيد عرض المسلسل، لكي يتمكن الجماهير من الاستمتاع بهذا العمل الضخم في تاريخ الأعمال التاريخية، والجدير بالذكر أن المسلسل يعرض الموسم الخامس والأخير وقد بدأ عرض أولى حلقات الموسم الأول في نوفمبر 2019، وبالنسبة لمواعيد العرض على القنوات الناقلة فيكون كما يلي: