“توزيع 10.000.000 دينار”.. “مصرف الرافدين” يُعلن مفاجئة لهؤلاء الفئة من المواطنين.. أحصل عليها قبل غيرك

يقدم مصرف الرافدين العديد من القروض والتمويلات المختلفة لجميع المواطنين داخل دولة العراق، حتى أن تمويلات القرض تبدأ من مليون إلى 50 مليون دينار عراقي مع إختلاف في نوع التمويل المتحصل عليه، ومن أبرز هذه القروض المقدمة هو سلفة 10 ملايين دينار عراقي للطلبة والأساتذة وكذلك الباحثين بالدراسات العُليا داخل الجامعات العراقية حكومية كانت أو أهلية، ولذا سنوضح لكم تفاصيل هذه السلفة لكي يتعرف عليها الجميع.

تفاصيل سلفة الـ 10 ملايين مصرف الرافدين

تتمثل أبرز التفاصيل حول الحصول على سلفة الـ 10 ملايين المقدمة من مصرف الرافدين في العراق، ما جاء على النحو الأتي:-

يصل الحد الأقصى إلى سلفة الباحثين لـ 10 ملايين دينار عراقي.

إضافة إلى أن نسبة الفائدة تكون 4% سنويًا.

يتم العمل على احتساب قيمة القسط الثابت بشكل شهري ويتم سدادها بأقساط متساوية وثابتة.

تبلغ مدة سداد القرض إلى عامين من وقت التقديم على القرض.

ضوابط الحصول على سلفة الرافدين

هناك بعض الضوابط والشروط الهامة لكي يتم الحصول على سلفة من مصرف الرافدين للباحثين في الدراسات العليا، كما يلي:-