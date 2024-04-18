لولو المدرسة بكرا.. نزل تردد قناة لولو الشطورة وناسة الجديد 2024 وضحكي أطفالك للصبح

لم يخلوا أي بيت من تواجد الأطفال بمختلف الأعمار، حتى أن هؤلاء الصغار يرغبون في مشاهدة العديد من البرامج الطفولية المميزة وكذلك الأفلام الكرتونية والمسلسلات التي يعشقون الاستمتاع إليها ومشاهداتها على مدار اليوم، ومن أبرز هذه القنوات التي تقدم تجربة فريدة من نوعها في عالم الطفل قناة وناسة، مما اشتهرت في الأنة الأخيرة بسبب محتواها المميز والشيق للجميع.

تردد قناة لولو وناسة أطفال 2024

يمكنك مشاهدة قناة وناسة أطفال الجديد على العديد من الأقمار الصناعية والاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها في الأفلام الطفولية والمسلسلات الكرتونية المميزة، كما في البيانات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

استقطاب قناة وناسة: عمودي.

تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024

وتقدم قناة وناسة تجربة مشاهدة الأفلام والبرامج الكرتونية المميزة، والاستمتاع بجميع المحتويات التي تقدمها القناة لملايين الأطفال حول العالم، كما في المعلومات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة أطفال يكون العرب سات.

التردد الجديد للقناة فهو 11270.

بينما معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

إضافة استقطاب القناة المتمثل في رأسي.

معامل الترميز لقناة وناسة أطفال فهو 27500.

نبذة عن قناة وناسة أطفال الجديد

تقدم قناة وناسة أطفال الجديد مجموعة مميزة من الأغاني المحببة لدى الأطفال وكذلك الفتيات التي يتم عرضها باستمرار على القناة، وحرصت كذلك على تقديم أغاني حبيب بيبي ولولو الشطورة وينك يا لولو وغير كذلك من المحتوى المميز المقدم.