” سجل دلوقتي”… شوف خطوات التسجيل عبر الضمان الاجتماعي برقم الهوية بجميع الخطوات

تستنفذ معايير التسجيل عبر الضمان الاجتماعي برقم الهوية من خلال الخطوات المبني على أساسها توافد المستفيدين خلال المنصة الإطلاع على هذه المعايير، والجدير بالذكر أن منصة الضمان الاجتماعي من المنصات المساعدة الغير ربحية التي تم إطلاقها برعاية المملكة السعودية لتلبية احتياجات المواطنين من ذوي الدخل البسيط أو الفقير وبذلك تتحقق خطة المملكة لرؤيتها لعام 2023 بلا فقر وبلا معاناة، وللمزيد من التفاصيل حول التسجيل عبر الضمان الاجتماعي برقم الهوية تابعونا.

الضمان الاجتماعي برقم الهوية

تعتمد عملية التسجيل عبر الضمان الاجتماعي برقم الهوية على المعايير المشروطة المعلن عنها من قبل وزارة الضمان السعودية، حيث تستهدف فئات محددة من المواطنين لتوجيه الدعم لهم وذلك لحرصها على تطبيق أهداف هذه المنصة من مساعدة محدودي الدخل وأيضًا من هم تحت خط الفقر مما يزيد من حدة مأساتهم بشكل يومي، لذا تلزم هذه الفئات التوجه إلى منصة الضمان الاجتماعي للتسجيل وذلك عبر الخطوات التالية:

الذهاب عبر منصة الضمان الاجتماعي الرقمية من هنا .

. الولوج عبر قسم نظام الضمان الاجتماعي المطور.

ليتم بعدها الضغط على قسم دراسة الأهلية.

عقب إدخال بيانات الدخول مثل: رقم الهوية، الاسم…إلخ.

النقر في النهاية على خانة تحقق.

معايير الاستحقاق للفئات عبر الضمان الاجتماعي 1445

إن توافر معايير إجراءات التسجيل تشكل أهمية كبيرة والذي بدوره تتم العملية بنجاح، وقد ألزمت الوزارة للراغبين في الاستفادة من قيمة الدعم المطروح هذه الشروط استنادًا لأهداف المنصة تبعًا للحالات التي يجب التسليط الضوء عليها، حيث تم الاعلام عن هؤلاء وفقا للتالي:

المطلقات والأرامل من ذوي الجنسية السعودية.

أبناء الارملة السعودية من زوج غير سعودي.

ذوي الاعاقات الخاصة والأيتام.

الأرامل الأيتام.

وتعد منصة الضمان الاجتماعي التي استحداثها منذ زمن قريب واحدة من أهم المنصات التي تقدم المساعدات الاجتماعية لأولئك الأكثر احتياجًا وأشد فقرًا حتى يتم تحقيق رية السعودية تبعًا لأهدافها لعام 2030.