“مظلتـــي spa.gov.iq/umbrella“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf في عموم العراق

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، يستفيد قطاع كبير من المواطنين العراقيين من برامج الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لمساعدة أصحاب الدخل المحدود ومن يعانون من الفقر أو المرض أو البطالة من تلبية احتياجاتهم الأساسية لعيش حياة كريمة بلا معاناة او ضغوط مادية ونفسية، ومنذ أيام طويلة ينتظر المتقدمين للحصول على الوجبة السابعة ظهور اسماء المستفيدين الذين يحق لهم الاستفادة من هذا الدعم، وسنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاطلاع على كشوف الاسماء فور نزولها على الموقع الرسمي، وشروط الاستحقاق.