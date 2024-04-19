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“مظلتـــي spa.gov.iq/umbrella“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf في عموم العراق
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، يستفيد قطاع كبير من المواطنين العراقيين من برامج الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لمساعدة أصحاب الدخل المحدود ومن يعانون من الفقر أو المرض أو البطالة من تلبية احتياجاتهم الأساسية لعيش حياة كريمة بلا معاناة او ضغوط مادية ونفسية، ومنذ أيام طويلة ينتظر المتقدمين للحصول على الوجبة السابعة ظهور اسماء المستفيدين الذين يحق لهم الاستفادة من هذا الدعم، وسنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاطلاع على كشوف الاسماء فور نزولها على الموقع الرسمي، وشروط الاستحقاق.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم العراق
من المقرر أن تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق خلال الأيام القليلة القادمة عن ظهور اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وذلك بعد الانتهاء من فحص كافة الملفات المقدمة لاختيار المواطنين الاشد حاجة والاكثر استحقاقا، وتتيح الوزارة لكافة المتقدمين امكانية البحث عبر الانترنت عن اسمائهم ضمن الكشوف النهائية وذلك للتيسير عليهم وتوفير وقتهم وجهودهم، وقوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ستظهر على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى منصة مظلتي الالكترونية، وفيما يلي رابط وطريقة الاستعلام :
- الدخول الى موقع هيئة الحماية الاجتماعية مظلتي من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من برامج الهيئة الموجودة على الصفحة اختر “اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.
- عليك بعد ذلك تحديد المحافظة التي تتبعها، واختيار رقم الوجبة المستعلم عنها.
- في الخانة المخصصة ادخل رقم الهوية الوطنية.
- اضغط على “استعلام” لتظهر قوائم الاسماء كاملة وتبحث عن الاسم المراد من بينها.
شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية
- أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية ومقيم داخل اراضيها بصفة دائمة.
- أن يكون يحتاج للدعم وليس لديه مصدر دخل.
- ألا يقل عدد افراد الاسرة عن 4 افراد.