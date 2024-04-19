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“هُنـــــا سجل social.gov.tn/ar“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وأهم الشروط المطلوبة
منحة 300 دينار تونس، التسجيل في منحة 300 دينار تونس من برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة التونسية للمواطنين الذين يعانون من الفقر وقلة الدخل، وذلك بهدف تخفيف الاعباء عنهم ومساعدتهم على مجابهة غلاء الاسعار والصمود في وجه الظروف الاقتصادية القاسية ليتمكنوا من عيش حياة كريمة بلا عوز أو حاجة، وقد وضعت الحكومة ضوابط ومعايير معينة لضمان صرف المنحة لمستحقيها بالفعل، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التقديم على المنحة والشروط المطلوبة في منحة 300 دينار تونس المطلوبة.
التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024
يمكن لأي شخص تتوافر فيه شروط الاستحقاق أن يستفيد من منحة 300 دينار تونس التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للمحتاجين والفقراء، وقد اتاحت الوزارة إمكانية التقديم على المنحة الكترونيا دون الذهاب لأي مكان وذلك خلال وقت قصير وباتباع خطوات بسيطة نستعرضها لكم فيما يلي :
- الدخول الى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من بين البرامج المتاحة قم باختيار منحة 300 دينار.
- سيتم نقلك لصفحة اخرى من أجل تعبئة نموذج الطلب وادخال البيانات المطلوبة.
- ادخل البيانات والمعلومات بشكل صحيح في الخانات المخصصة.
- قم بإرسال الطلب وانتظر الرد عليه بعد أن يتم بحثه من قبل الجهات المعنية.
شروط استحقاق منحة 300 دينار تونس
وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية عدة شروط للحصول على منحة 300 دينار تونس وذلك حتى تتحقق العدالة الاجتماعية ويصل الدعم الى مستحقيه ممن لا يمتلكون دخل كافي ويحتاجون الى مال إضافي، وفيما يلي الشروط المطلوبة :
- أن يكون المتقدم حاملا للجنسية التونسية ومقيم بصفة دائمة داخل تونس.
- وأن يكون دخله الشهري ضعيف بحيث لا يزيد عن 180 دينار.
- ألا يكون لديه أي مصدر دخل اخر أو املاك خاصة وأن يكون محتاج للدعم بالفعل.