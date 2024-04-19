“هُنـــــا سجل social.gov.tn/ar“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وأهم الشروط المطلوبة

منحة 300 دينار تونس، التسجيل في منحة 300 دينار تونس من برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة التونسية للمواطنين الذين يعانون من الفقر وقلة الدخل، وذلك بهدف تخفيف الاعباء عنهم ومساعدتهم على مجابهة غلاء الاسعار والصمود في وجه الظروف الاقتصادية القاسية ليتمكنوا من عيش حياة كريمة بلا عوز أو حاجة، وقد وضعت الحكومة ضوابط ومعايير معينة لضمان صرف المنحة لمستحقيها بالفعل، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التقديم على المنحة والشروط المطلوبة في منحة 300 دينار تونس المطلوبة.