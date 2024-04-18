” والله والشبل كبر وهيدخل المدرسة”… شوف هتسجل إزاي لابنك عبر خطوات تسجيل نظام نور أولى ابتدائي+ الشروط اللازمة

من المعروف أن خطوات تسجيل نظام نور أولى ابتدائي تشغل أهمية كبيرة لدى أولياء الأمور الذين يرغبون في إلتحاق أبنائهم الصغار بنفوس المدراس الحكومية بالمملكة السعودية، وذلك الأمر يتوقف على مؤسسة نظام نور باعتبارها المنصة الوحيدة للتسجيل بالمنظومة التعليمية سواء للمرحلة الابتدائية أو مرحلة روضة الأطفال، وسوف نطلعكم عن خطوات تسجيل نظام نور أولى ابتدائي بخطوات يسيرة وبسيطة.

خطوات تسجيل نظام نور أولى ابتدائي

ترتكز آلية خطوات تسجيل نظام نور أولى ابتدائي في مجموعة من البنود المطالب بها أولياء الامور استكمالها، وذلك يتم حيال تحري الدقة والتأكد من الخطوات التي أفصحت عنها منصة نور للتسجيل بأحد المدراس بالسعودية للمراحل الابتدائية وأيضا الحضانة وذلك يتم عند تتبع الخطوات التالية:

يتوجب زيارة الموقع الرسمي لمنصة نور الالكترونية.

الالكترونية. ثم يلزم التوجه إلى ادخال البيانات اللازمة جراء التسجيل.

بعد ذلك، تحديد خيار تسجيل طالب.

يليه كتابة البيانات المتعلقة بولي الأمر مثل رقم الهوية الوطنية، رقم الاقامة…إلخ.

عقب رفع الملفات الضرورية المطلوبة المختصة بولي الأمر والطالب.

وفي النهاية الضغط على إرسال الطلب.

شروط تسجيل نظام نور أولى ابتدائي

تستند عملية تسجيل نظام نور أولى ابتدائي على عدة معايير يتوجب الالزام بها جراء إتمام عملية التسجيل، حيث لا تتم نجاح العملية إلا بواسطتها نظرًا لأنها تدعم معايير طلبك من ناحية الطالب المتقدم وعن الموقع الجغرافي المناسب لأقرب مدرسة إليه وأيضًا نوعية إقامته وغيرها من التفاصيل التي تلزم بها الوزارة أولياء الأمور فعلها، وإليكم تلك المعايير المتمثلة لكم عبر النقاط التالية:

يتوجب أن يكون عمر الطالب الملتحق بالصف الأول لا يقل عن 6 أعوام.

وأيضا تقديم الارواق المختصة بالطالب كالكشف الصحي والطبي وغيرها.

بالاضافة إلى جنسية الطالب وأولياء أموره سعودي الأصل.

تعتبر منصة نور من المنصات الرقمية البارزة حيال تعرف أولياء الامور إلى كيفية التسجيل عبر المدراس الموجودة داخل المملكة، والذي أطلقته السعودية تيسيرًا عن مواطنيها عوضا عن الطرق التقليدية القديمة.