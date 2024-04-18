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بعد زيادة 15%.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، تأتي هذه الخدمة كجزء من مبادرة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، والتي تهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد؛ يتيح هذا النهج الجديد للمواطنين القدرة على الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع وأكثر فعالية، وبدون الحاجة إلى الانتظار في طوابير أو زيارة الجهات الحكومية شخصيًا.
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي
أوضحة وزارة التضامن الاجتماعي انه يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.
- اختيار برنامج تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية أو القائمة الفرعية المخصصة للبرنامج.
- كتابة الاسم الرباعي للمستحق لمعاش تكافل وكرامة بالشكل الصحيح في الحقل المخصص لذلك.
- تحديد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة خلاله، وذلك عبر القائمة المنسدلة المتاحة.
- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة في الحقل المخصص للرقم.
- بعد التأكد من صحة المعلومات المدخلة، انقر على كلمة “استعلام” لمتابعة العملية.
- ستظهر جميع البيانات المتعلقة بالمستحق لمعاش تكافل وكرامة خلال الشهر المحدد، بما في ذلك المبالغ المستحقة وأية تفاصيل إضافية ذات صلة.
شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة
حددت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط المطلوبة لاستحقاق معاش تكافل وكرامة، ويمكن تلخيص الشروط في النقاط الآتية:
- الأفراد الذين يتقاضون رواتب تأمينية أو معاشات أو مساعدات ضمانية أو يعملون في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأميني لا يجوز لهم التقديم للبرامج المذكورة إذا كانت قيمتها تزيد عن 400 جنيه.
- الأسر المتقدمة لبرنامج “تكافل” يجب أن تكون لديها أبناء في الفترة العمرية من الولادة حتى 18 عامًا، ويجب أن يكون الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا مسجلين في التعليم.
- يجب تقديم المستندات اللازمة مثل بطاقات الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة، وإيصالات استهلاك الكهرباء، وشهادات طبية رسمية تثبت الإعاقة.
- الأفراد المؤهلين لبرنامج “كرامة” يجب أن يكونوا من كبار السن (65 عامًا فأكثر) أو أصحاب الإعاقة أو الأمراض المزمنة التي تحول دون القدرة على العمل، ويجب تثبيت ذلك بفحص طبي.
- يجب أن لا تكون هناك موانع صرف مثل ملكية الأراضي الزراعية أو العقارات أو المحال التجارية، وعدم العمل بأجر منتظم في القطاعات العامة أو الخاصة، وعدم الحصول على دعم مالي من جمعيات أهلية بانتظام، وغيرها من الشروط المذكورة.