بعد زيادة 15%.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، تأتي هذه الخدمة كجزء من مبادرة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، والتي تهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد؛ يتيح هذا النهج الجديد للمواطنين القدرة على الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع وأكثر فعالية، وبدون الحاجة إلى الانتظار في طوابير أو زيارة الجهات الحكومية شخصيًا.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

أوضحة وزارة التضامن الاجتماعي انه يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار برنامج تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية أو القائمة الفرعية المخصصة للبرنامج.

كتابة الاسم الرباعي للمستحق لمعاش تكافل وكرامة بالشكل الصحيح في الحقل المخصص لذلك.

تحديد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة خلاله، وذلك عبر القائمة المنسدلة المتاحة.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة في الحقل المخصص للرقم.

بعد التأكد من صحة المعلومات المدخلة، انقر على كلمة “استعلام” لمتابعة العملية.

ستظهر جميع البيانات المتعلقة بالمستحق لمعاش تكافل وكرامة خلال الشهر المحدد، بما في ذلك المبالغ المستحقة وأية تفاصيل إضافية ذات صلة.

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط المطلوبة لاستحقاق معاش تكافل وكرامة، ويمكن تلخيص الشروط في النقاط الآتية: