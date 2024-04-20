“بسهولة الآن” .. خطوات تقديم حركة النقل الداخلي 2024 للمعلمين والمعلمات عبر موقع نظام نور الرسمي

اشتعلت معدلات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن الخطوات التي تمكن المواطنين في المملكة العربية السعودية من تقديم حركة النقل الداخلي 2024 للمعلمين والمعلمات حيث انه سوف تكون أولوية النقل على هذه المرحلة بحسب المرحلة الخاصة بقانون النقل في نظام نور حيث تبدأ هذه المفاضلة بالتاريخ المباشر وبالشهر المباشر وبالسنة مباشرة في التعليم الذي يتم طرح ايام الغياب منهم من دون عذر حيث يتم رصد الغياب ابتداء من يوم 26 محرم عام 1445 هجريا إلى يوم 19 عام 1445 هجريا ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على الخطوات التي تمكنكم من تقديم حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات تابعوا معي.

خطوات تقديم حركة النقل الداخلي 2024 للمعلمين والمعلمات

تابعوا معي النقاط التالية للاطلاع على الخطوات التي تمكنكم من تقديم حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات:

هم اولا بالدخول على النظام نور من خلال النقر على هذا الرابط.

بعد الدخول على نظام نور قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

الخطوة التالية انقر على أيقونة دخول.

ستظهر أمامك عدة خيارات انقر على خيار الخدمة الذاتية للمعلمين.

أنقر على أيقونة خدمة رغبات المعلمين في النقل الداخلي.

تأكد اولا من كتابة البيانات الشخصية بشكل صحيح ثم انقر على أيقونة موافق الظاهرة أمامك.

سوف يتم إرسال طلب تقديم حركة النقل الداخلي وسوف يتم الرد عليك من خلال الرقم الذي قمت بإدخاله.

موعد تقديم طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1445

عملية التقديم سوف تبدأ في يوم 21 أبريل 2024م، ومن ثم سوف يتم غلق باب التقديم والتسجيل كما لينت الوزارة في اليوم الذي سوف يكون موافق 25 أبريل 2024م.