“الراتب هيزيد امتى؟“ وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين موعد تطبيق زيادة الرواتب وشروط الحصول على راتب التقاعد

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين، بعد بحث الطلب المقدم من رئيس هيئة التقاعد العراقية وافقت الحكومة على رفع رواتب المتقاعدين، وذلك في إطار حرص الدولة على رفع مستوى الدخل و تحسين معيشة المواطن خصوصا مع غلاء الاسعار وتدهور الاوضاع الاقتصادية بالبلاد، وتولي الحكومة اهتماما خاصا بالمتقاعدين الذين لا يملك أغلبهم أي مصدر آخر للدخل، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الاخيرة وشروط الحصول على راتب التقاعد.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين موعد تطبيق زيادة الرواتب بتوجيه من رئيس الحكومة وضعت وزارة المالية العراقية ميزانية قدرها 164 مليار دينار عراقي لزيادة رواتب المتقاعدين الذين يزيد عددهم عن اثنين مليون مواطن، وتصل قيمة الزيادة المقررة الى مائة الف دينار يستفيد منها أصحاب الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة ويستثنى منها أي متقاعد يبلغ راتبه الشهري مليون دينار أو اكثر، وستم تطبيق الزيادة بداية من شهر مايو المقبل، أما فيما يخص قيمة الرواتب بعد الزيادة فنستعرضها لكم فيما يلي وفقا لبيان وزارة المالية العراقية عن رواتب المتقاعدين : سيصل راتب المتقاعد بالدرجة العاشرة الى 637 الف دينار بعدما كان في السابق 170 الف دينار فقط.

أما المتقاعد بالدرجة التاسعة فسيحصل بعد الزيادة على راتب شهري يقدر ب 716.25 الف دينار.

والدرجة الثامنة الذي يحصل المتقاعد بها على راتب 582.5 الف، فسيصبح الراتب بعد الزيادة 837.75 الف دينار. شروط الحصول على راتب التقاعد للانضمام الى هيئة التقاعد والحصول على الراتب الشهري المقرر لابد أن تنطبق عليك الشروط الآتية : أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل العراق بصفة دائمة.

و أن يكون عمر المواطن 60 عاما فيما فوق.

أن يكون عمل بمؤسسات الدولة لمدة لا تقل عن عشرين عاما.