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“الراتب هيزيد امتى؟“ وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين موعد تطبيق زيادة الرواتب وشروط الحصول على راتب التقاعد

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 14 دقيقة
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وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 14 دقيقة
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