مميزات ماين كرافت التعليمية Minecraft Education Edition وطريقة تنزيل اللعبة على الكمبيوتر

الكثير من المميزات التي يمكن ملاحظتها بكل يسر في الألعاب الإلكترونية، لكن مميزات لعبة ماين كرافت التعليمية تختلف عن أي مميزات أخرى، وذلك لأنها تصب نحو هدف واحد وهو تطوير التفكير الإبداعي وتنميته لدى جميع الطلاب في السعودية، كما تهدف إلى تنمية التفاعل الاجتماعي بين الطلاب، وانتشرت لعبة ماين كرافت مؤخراً في المملكة السعودية، وذلك بسبب دخولها ضمن البرامج التعليمية التي تتمثل في مشروع ساعة البرمجة الذي يتوفر داخل منصة مدرستي.

مميزات لعبة ماين كرافت التعليمية

من خلال تحميل التطبيق ستتمكن من معرفة مميزات لعبة ماين كرافت التعليمية، والتي تركز فقط على تحسين إبداع جميع اللاعبين، وذلك من خلال تمكين اللاعبين من إنشاء عالم ثلاثي الأبعاد عبارة عن مجموعة كبيرة من الأبراج المعمارية، وسيتم ذلك من خلال استخدام المكعبات التي تتميز بالألوان المتعددة، وهناك مميزات أخرى تحملها اللعبة عبارة عن الآتي:

تتمكن لعبة ماين كرافت من توفير بيئة آمنة للجميع وخاصة المستخدمين.

يتم تحسين الفكر الإبداعي من خلال بناء عوالم متميزة.

تعمل اللعبة على تحسين تفاعل الطلاب مع بعضهم البعض من خلال الأنشطة الجماعية التي تقدمها لهم.

تثبيت لعبة ماين كرافت التعليمية

من السهل تثبيت لعبة ماين كرافت التعليمية على أجهزة الكمبيوتر المختلفة، وسيتم ذلك من خلال تنفيذ الخطوات الآتية: