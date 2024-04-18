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مش هتشتريها من برا.. طريقة عمل الكنافة زي المحلات الجاهزة
تعد الكنافة من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير منا وبكل حشواتها المختلفة، فهي تمد الجسم من السكريات و الكربوهيدرات و المعادن، فقد زاد البحث من قبل ربات البيوت في الأونة الأخيرة على طريقة عمل الكنافة زي المحلات الجاهزة، ولكن بمكونات بسيطة وغير مكلفة وسهلة التحضير في البيت، تابعوا معنا التفاصيل في الفقرات التالية.
مقادير عمل الكنافة زي بتاعت المحلات
الكنافة هي من أنواع الحلويات الغنية بكميات كبيرة من الفيتامينات والسكريات ومليئة بكميّات كبيرة من البروتينات واليود والحديد والفسفور، فهي تقدم في جميع الحفلات والمناسبات والعزومات، كما يزداد الطلب عليها في شهر مضان الكريم، إليكم مقادير الكنافة زي الجاهزة.
- كيلو من الكنافة.
- كوب سمن.
- نصف كوب زبيب.
- نصف كوب جوز هند مبشور.
- أى نوع مكسرات حسب الرغبة ( فستق، لوز، كاجو، عين الجمل، زبيب)
- مقادير المهلبية: اثنين كوب من الحليب.
- ثلاث ملاعق كبيرة نشا.
- اثنين ملعقة كبيرة سكر.
- مقادير الشربات: 1 كوب من السكر.
- ¾ كوب ماء.
- عود قرفة أو القليل من الفانيلا.
طريقة عمل الكنافة زي المحلات
يمكنك عمل الكنافة سواء سادة بدون أي حشوات كذلك، فقط اتبعي نفس الوصفة بدون إضافة أي حشو:
- نضع الكنافة في الخلاط الكهربائي بحيث تكون ناعمة تمامًا.
- نضع في قدر علي النار ونسخن فيه السمن قليلًا.
- نغمر الكنافة في السمن ويجب أن نتأكد إنها الكنافة إمتصت السمن جيدًا.
- نقوم بتجهيز المهلبية: في قدر نضع كمية اللبن البارد مع النشا والسكر ونقلب جيًدا حتى يختفى النشا تمامًا، نرفع القدر على نار متوسطة الحرارة ونستمر في التقليب حتى يثقل قوامه قليلًا، نرفع القدر من على النار ونتركه يبرد.
- نقسم الكنافة إلى نصفين: النصف الأول نضغط عليه في صينية الخبز حتي يكون متساوي ومسطح
- نضيف كمية المهلبية بعد أن تبرد تمامًا على الكنافة.
- نضع فوق المهلبية الحشو زبيب و المكسرات مع جوز الهند.
- نضع باقى كمية الكنافة فوق المهلبية وتفرد جيدًا ونضغط عليها بأيدينا برفق حتى تصبح متساوية.
- تدخل الصينية الفرن ساخن على درجة حرارة متوسطة 180 حتى تحمر الأطراف.
- ثم توضع تحت الشواية حتى يأخذ الوجه اللون الذهبى المطلوب.
- بمجرد خروجها من الفرن يجب أن تسقي بالشربات وبعد أن تبرد نسقيها بقليل من الشربات مرة اخرى.