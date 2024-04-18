مش هتشتريها من برا.. طريقة عمل الكنافة زي المحلات الجاهزة

تعد الكنافة من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير منا وبكل حشواتها المختلفة، فهي تمد الجسم من السكريات و الكربوهيدرات و المعادن، فقد زاد البحث من قبل ربات البيوت في الأونة الأخيرة على طريقة عمل الكنافة زي المحلات الجاهزة، ولكن بمكونات بسيطة وغير مكلفة وسهلة التحضير في البيت، تابعوا معنا التفاصيل في الفقرات التالية.

مقادير عمل الكنافة زي بتاعت المحلات

الكنافة هي من أنواع الحلويات الغنية بكميات كبيرة من الفيتامينات والسكريات ومليئة بكميّات كبيرة من البروتينات واليود والحديد والفسفور، فهي تقدم في جميع الحفلات والمناسبات والعزومات، كما يزداد الطلب عليها في شهر مضان الكريم، إليكم مقادير الكنافة زي الجاهزة.

كيلو من الكنافة.

كوب سمن.

نصف كوب زبيب.

نصف كوب جوز هند مبشور.

أى نوع مكسرات حسب الرغبة ( فستق، لوز، كاجو، عين الجمل، زبيب)

مقادير المهلبية: اثنين كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة نشا.

اثنين ملعقة كبيرة سكر.

مقادير الشربات: 1 كوب من السكر.

¾ كوب ماء.

عود قرفة أو القليل من الفانيلا.

طريقة عمل الكنافة زي المحلات

يمكنك عمل الكنافة سواء سادة بدون أي حشوات كذلك، فقط اتبعي نفس الوصفة بدون إضافة أي حشو: