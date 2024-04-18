“شركة Infinix هتولع الدنيا” اشتري أفخم موبايل بسعر 4000 جنيه بس.. عرض لفترة محدودة!

تصدرت شركة انفنكس جميع الأسواق العالمية واستطاعت في السنوات الأخيرة أن تكتسب ثقة فئة كبيرة من المواطنين من مختلف دول العالم، وأخيرا أطلت علينا بهاتف جديد بمواصفات عالية الجودة وسعر مناسب جداً لكثير من الفئات، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، موبايل الغلابة.. اشتري أشيك موبايل Infinix بسعر 4000 جنيه.

مواصفات هاتف Infinix Smart 7 HD

أما عن مواصفات هاتف nfinix Smart 7 HD فهو يحتوي على العديد من المواصفات الرائعة التي منها ما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف nfinix Smart 7 HD عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم الشبكات التي يدعمها يدعم كل من G2 G3, G4 نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة ٦،٦ بوصة معدل سطوع الشاشة ٥٠٠ شمعة الرامات ٤ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٦٤ جيجا بايت سعة التخزين الخارجية يدعم نوع المعالج ميديا تك Helio A22 عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ١٣ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٥ ميجا بيكسل سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ١٠ وات واي فاي يدعم

مميزات هاتف nfinix Smart 7 HD

يحتوي هاتف nfinix Smart 7 HD على العديد من المميزات التي جعلت الكثير يتساءل عنها وأبرزها ما يلي:

أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة تمكنك من الحصول على مشاهدة ممتعة.

بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم كاميرا خلفية وامامية ذات جودة عالية تمكنك من الحصول على صورة نقية وجميلة وواضحة.

كذلك أيضاً يدعم كافة سبل الأمان كمستشعر لبصمة الأصابع والقفل بكلمة السر وغيرها.

بالإضافة إلى أنه يدعم بطارية قوية وشحن سريع جدا للبطارية ومن ثم تعيش البطارية لوقت طويل دون الحاجة إلى شحن.

سعر هاتف nfinix Smart 7 HD