“سجل هُنــــا AADl“ التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وكالة عدل للتشغيل

شروط عدل 3

هناك العديد من الشروط المطلوبة للاستفادة من مبادرة سكنات عدل 3 وقد وضعت وزارة السكن والعمران الجزائرية تلك الشروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الهدف الرئيسي من المبادرة وهو مساعدة المحتاجين الى سكن بالفعل، وجاءت شروط عدل 3 على النحو التالي :

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الجزائرية.

أن يتراوح عمره ما بين 21 عاما و 40 عاما.

ألا يكون مالكا لأي سكن خاص.

أن يكون غير مستفيد سابقا من أي مبادرة دعم سكني سواء هو أو زوجته.

ألا يتعدى دخله الشهري مبلغ 50 الف دينار جزائري.

أن يستخدم الوحدة فقط لغرض السكن ولا يحق له بيعها او استثمارها.

سداد 1% من قيمة السكن كمقدم بعد الموافقة على طلبه.

التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

يمكن للراغبين في التقدم الى سكنات عدل 3 ممن تتوافر فيهم الشروط التالية تسجيل طلبهم عبر اتباع الخطوات التالية :