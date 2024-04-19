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“سجل هُنــــا AADl“ التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وكالة عدل للتشغيل
شروط عدل 3، منذ أيام قليلة تم الإعلان عن فتح باب التقديم على سكنات عدل 3 وهي إحدى برامج الدعم السكني الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة الجزائرية لمساعدة المواطنين من متوسطي الدخل في الحصول على سكن مناسب بتسهيلات كبيرة خصوصا في ظل ارتفاع اسعار الوحدات السكنية الخاصة، حيث يقوم المستفيد بسداد ثمن الوحدة على دفعات طويلة الاجل ويستلمها للسكن فورا بعد الانتهاء من تجهيزها تماما، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال شروط التسجيل في سكنات عدل ورابط وطريقة التسجيل.
شروط عدل 3
هناك العديد من الشروط المطلوبة للاستفادة من مبادرة سكنات عدل 3 وقد وضعت وزارة السكن والعمران الجزائرية تلك الشروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الهدف الرئيسي من المبادرة وهو مساعدة المحتاجين الى سكن بالفعل، وجاءت شروط عدل 3 على النحو التالي :
- أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الجزائرية.
- أن يتراوح عمره ما بين 21 عاما و 40 عاما.
- ألا يكون مالكا لأي سكن خاص.
- أن يكون غير مستفيد سابقا من أي مبادرة دعم سكني سواء هو أو زوجته.
- ألا يتعدى دخله الشهري مبلغ 50 الف دينار جزائري.
- أن يستخدم الوحدة فقط لغرض السكن ولا يحق له بيعها او استثمارها.
- سداد 1% من قيمة السكن كمقدم بعد الموافقة على طلبه.
التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024
يمكن للراغبين في التقدم الى سكنات عدل 3 ممن تتوافر فيهم الشروط التالية تسجيل طلبهم عبر اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى موقع عدل الالكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط.
- تسجيل الدخول للحساب الشخصي او انشاء حساب جديد اذا لم يكن لديك حساب.
- التقدم بالطلب والتسجيل عن طريق ملء الاستمارة وادخال كافة البيانات المطلوبة.
- سداد رسوم الطلب، وطباعة الوصل لتقديمه عند الحاجة.