“زيادة لـ1.000.000 دينار”.. “وزارة المالية” تُعلن تعديل مفاجئ في رواتب الموظفين جميع الدوائر والمؤسسات

في ظل المعاناة التي تمر بها الدول، حرصت دولة العراق على تقديم الدعم اللازم والمستمر لجميع المواطنين من المتقاعدين والموظفين العاملين في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، حتى أن أخر القرارات التي تم إتخاذها مؤخرًا هي تطبيق الزيادة المقدرة بـ 200% للدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة، إلا أن القرار تم التصديق عليه بشكل نهائي لكن لم تبدأ عمليات التوزيع الخاصة بالزيادة، التي من المتوقع تطبيقها في الفترة القليلة المقبلة.

رواتب الموظفين في العراق

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن بعض الدرجات الوظيفية تحصل على زيادة تُقدر بـ 200% على الرواتب الخاصة بهم، ومن بينها الدرجة العاشرة التي سيزيد الراتب من 170 ألف دينار عراقي، إلى 510 ألف دينار عراقي تقريبًا، وكذلك الدرجات التاسعة والثامنة، إلا أن باقي الدرجات الوظيفية ستحصل على زيادة تُقدر بـ 150% على قيمة الراتب المستحق الحصول عليه في دولة العراق، حتى أن زيادة رواتب الموظفين في العراق بلغت لأكثر من مليون دينار عراقي، بل سجلت القيمة الإجمالية لها قرابة الـ 3 مليار دينار عراقي، لكن إلى الأن لم يتم العمل على توزيع هذه الزيادات المستحقة التي من المتوقع صدور أي قرارات جديدة في الفترة المقبلة حتى يتمكن الجميع من الحصول على مستحقاتهم المالية.

كيف استعلم على راتبي بعد الزيادة

وعقب كل هذه القرارات الخاصة بتعزيز رواتب الموظفين، يرغب البعض في معرفة قيمة الراتب بالزيادة الخاصة به، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-